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Видео дня: Джеймс МакЭвой в изоляции снялся в пародии на «Звездный путь»

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Джеймс МакЭвой объединился с друзьями и коллегами и принял участие в создании «сериала в изоляции» — фантастического проекта «Звездная сила» (Star Force), пародии на «Звездный путь». МакЭвой сыграл капитана космического корабля, который пропал без вести. Он возвращается, но уже злым, нападая на членов своего экипажа. Вскоре выясняется, что этот капитан — клон, созданный злым ученым. Появляется настоящий капитан, клон сбегает, герои отправляются в погоню, а с капитаном связывается он сам из будущего. Все как полагается в подобным сериалах.

Вместе с МакЭвоем в создании «Звездной силы» приняли участие Катрина Балф, Стивен Кри, Кевин Мэйнс, Брендан О’Рурк, Джеймс Кирк, Росс Мэйнс, Крис Форбс и собака по кличке Руби. Свои эпизоды участники снимали по отдельности у себя дома, а Росс Мэйнс все смонтировал в единую историю.

Постер «Звездной силы»:

О том, почему стоит подписаться на Instagram Джеймса МакЭвоя, КиноПоиск рассказывал здесь.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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