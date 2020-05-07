Акива Голдсман рассказал о неснятом «Бэтмен против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

В беседе с Collider сценарист Акива Голдсман раскрыл детали несостоявшегося проекта «Бэтмен против Супермена», работа над которым велась в начале 2000-х. Режиссерское кресло картины о противостоянии главных героев DC занимал Вольфганг Петерсен, а главные роли должны были исполнить Колин Фаррелл (Бэтмен) и Джуд Лоу (Супермен). По словам Голдсмана, они готовили очень мрачный фильм, где Альфред умирал в самом начале, а Джокер убивал жену Брюса Уэйна.

«Я написал версию „Бэтмен против Супермена“, когда Колина Фаррелла взяли на роль Бэтмена, Джуда Лоу — на роль Супермена, а Вольфганг Петерсен должен был поставить картину, — говорит Голдсман. — Мы вели подготовку к съемкам, и это была самая мрачная штука из всего, что вы когда-либо видели».

«Фильм начинался с похорон Альфреда, а Брюс влюблялся и отказывался от роли Бэтмена, — продолжает сценарист. — Джокер убивал его жену, и он узнавал, что все это было ложью. Любовь была подстроена Джокером, чтобы сломить Брюса. Это было время, когда подобные истории хорошо складывались на бумаге, но их было тяжело осуществить. Каким-то образом ожидания — зрительские, корпоративные или режиссерские — складывались не так, как мы представляли, когда писали историю».

Что известно о неснятом «Бэтмен против Супермена»?

Работа над картиной Петерсона велась одновременно с лентой Джей Джей Абрамса о Супермене (Superman Flyby), которой также было не суждено увидеть свет. Изначально сценарий проекта написал Эндрю Кевин Уокер, автор триллера «Семь», но, когда получившийся текст не устроил студию, его заменил Голдсман.

По сюжету конфликт между супергероями назрел именно из-за Джокера: Бэтмен винил Супермена в том, что тот в свое время не дал ему убить клоуна, что и привело к смерти жены. Брюс Уэйн вновь становится Темным рыцарем, но теперь его не волнуют правосудие или справедливость, он просто жестоко избивает преступников за малейшую провинность, что не устраивает Супермена. По одной версии сценария, смерть жены Бэтмена подстроил Лекс Лютор, с которым в итоге герои и разбираются сообща.

Что с случилось с проектом?

Поскольку «Супермен» Абрамса и «Бэтмен против Супермена» разрабатывались параллельно, в какой-то момент студии пришлось выбирать, какой проект сделать приоритетным. После теракта 11 сентября предпочтение отдали Человеку из стали. Петерсон продолжал работу над картиной и даже успел обратиться к Кристиану Бэйлу и Джошу Хартнетту с предложением сыграть Супермена. В итоге проект заморозили, режиссер переключился на «Трою», фильм о противостоянии супергероев убрали в долгий ящик, а Кристоферу Нолану поручили сделать перезапуск истории Темного рыцаря.

После трилогии Нолана грянула киновселенная Marvel, а Супермена на экраны вернул уже Зак Снайдер. Он же в итоге снял фильм о столкновении героев «Бэтмен против Супермена». Подробнее о картине Снайдер рассказывал во время просмотра с фанатами в изоляции.

Источник: Collider