Мультсериал «Солнечные противоположности» стал самым популярным проектом Hulu

Согласно информации стриминг-платформы Hulu, мультсериал «Солнечные противоположности» — самый просматриваемый проект сервиса. Компания не раскрывает точные цифры, но утверждает, что более 40% пользователей посмотрели все восемь эпизодов первого сезона за первые два дня после премьеры 8 мая.

По данным Hulu, «Солнечные противоположности» также стали самым просматриваемым комедийным проектом сервиса и самым популярным анимационным сериалом для взрослых.

«Солнечные противоположности» — мультсериал Джастина Ройланда, соавтора «Рика и Морти». В центре сюжета — команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены жить среди землян. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

Источник: Variety

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