Средний палец и обнаженная Ева Грин: 10 дерзких кинопостеров

Недавно стрим-сервис Hulu показал необычный постер своего нового сериала «Великая». На нем актриса Эль Фаннинг изображена в роли императрицы Екатерины. Глядя в объектив, она показывает средний палец.

Некоторые пользователи раскритиковали плакат. По их мнению, авторы неуважительно отнеслись к истории. Кто-то посчитал, что российские правители слишком часто становятся объектами сатиры в зарубежном кино.

Мы собрали 10 постеров к зарубежным фильмам, которые были неоднозначно восприняты цензорами и зрителями. Их смутили самые разные темы — от секса и курения до пропаганды оружия и насилия над детьми.

Действие фильма Роджера Эвери происходит во время студенческой вечеринки, поэтому в нем есть все атрибуты бурных 1980-х, включая секс, наркотики и рок-н-ролл. Один из постеров картины не уступает в дерзости некоторым героям: на нем изображены плюшевые животные, принимающие секс-позы. Смелость дизайнеров не вызвала вопросов в Канаде и странах Европы, тогда как американские цензоры сочли плакат неуместным и запретили использовать его в пиар-кампании.

В 1970-е Ларри Флинт, владелец нескольких стриптиз-клубов Огайо, бросил новый вызов обществу, основав порнографический журнал «Hustler». В фильме Милоша Формана его сыграл Вуди Харрельсон. На одном из постеров актер изображен в позе распятия на фоне женского тела, а его гениталии закрыты американским флагом. Вскоре плакат убрали из кинотеатров страны, чтобы не тревожить консервативных американцев.

«Странно, что под цензуру попал фильм, который высказывается против нее же», — сказал адвокат Флинта Алан Айзекман (в фильме его играет Эдвард Нортон).

Постер боевика Тимура Бекмамбетова изъяли из кинотеатров Великобритании после 17 жалоб, поступивших в местный комитет по рекламным стандартам. Кто-то посчитал, что афиша с вооруженными Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем одобряет и в каком-то смысле призывает к насилию (слоган фильма — «Это твоя судьба. Присоединяйся»).

Еще один пример цензуры британского комитета. На этот раз под запрет попал постер «Пункта назначения 5». Всему виной череп, пронизанный железными прутьями. Согласно жалобам, такое сочетание болезненно влияет на психику детей. Прокатчику пришлось убрать постер в поездах и автобусах.

Постер с менее прозрачной одеждой Оригинал

Постер сиквела «Города грехов» не попал в кинотеатры США из-за полуобнаженной Евы Грин: цензоров смутил «просвечивающий сквозь прозрачное платье ореол соска». В итоге The Weinstein Company выпустила компромиссный вариант.

Байопик об основательнице модного дома Chanel столкнулся с цензурой на родине главной героини. В парижском транспорте его запретили рекламировать постером, на котором актриса Одри Тоту держит в руках сигарету. При этом сама Шанель курила по 50 раз в день, что подтверждает большинство ее фотографий. Позднее цензуру фильма осудил министр здравоохранения Франции.

На европейском постере «Заводного апельсина» в центр треугольника помещена голая женщина. Эту статую можно заметить в баре «Корова» в одной из сцен фильма. В Америке у него было несколько альтернативных версий: на первой женщину изобразили в белье, а на финальной вообще убрали.

Оригинал Постер для французского проката

Промо бельгийского мокьюментари «Человек кусает собаку» тоже устроило далеко не всех. Мало того что в фильме полно жестоких сцен — создатели вынесли на постер выстрел в ребенка, брызги крови и отлетающую от трупа соску. Из британских кинотеатров плакат убрали после месяца проката, а французские цензоры пошли на компромисс и заменили детский аксессуар на зубной протез.

Создателей «Я плюю на ваши могилы» критиковали не только за качество фильма, но и за постер. На нем мы видим полураздетую героиню, пережившую нападение четырех мужчин. И хотя цензоры не увидели в этом ничего преступного, журналисты ругали маркетологов за то, что те сексуализируют жертву насилия ради привлечения зрителей.

Оригинал Новая версия

На оригинальном постере «Пилы 2» художники изобразили два торчащих из поверхности пальца, чем вызвали недовольство Американской киноассоциации. После этого студия Lionsgate выпустила другую версию. Пальцы при этом никуда не делись, просто теперь не видно, что они отрублены.

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