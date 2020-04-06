КиноПоиск

Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Обсудить0

Проанализировав списки топ-100 на сайте Rotten Tomatoes, авторы Rave Reviews выяснили, какие проекты могут по праву считаться самыми спорными. Сравнение рейтингов зрителей и критиков показало, что самый спорный фильм всех времен — документальная картина 2019 года «Снести Большой дом». Ленту, рассказывающую о карьере женщин-политиков в США, критики оценили на 100%, тогда как зрительский рейтинг составляет лишь 18%.

На втором месте оказался стендап Ханны Гадсби «Нанетт» (100% против 22%), а на третьем расположилась документалка «Округ Хейл утром и вечером» (97% против 37%). Боевик «Американские герои» 2001 года занял четвертую позицию: разница в оценке критиков и зрителей составила 54%. Восьмой эпизод «Звездных войн», разделивший фанатов в 2018 году, замыкает пятерку лидеров — 91% от критиков и 43% от зрителей.

Авторы Rave Reviews также составили отдельные списки по десятилетиям.

Фильмы 1980-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 1990-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 2000-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 2010-х (рейтинг критиков/зрителей)

Полностью со списками самых спорных фильмов по десятилетиям и жанрам можно ознакомиться на сайте Rave Reviews.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Исследование: Сколько килограммов набрал и потерял Кристиан Бэйл

Исследование: Сколько килограммов набрал и потерял Кристиан Бэйл

20 апреля4
Исследование: Сколько машин было разбито в «Форсажах»

Исследование: Сколько машин было разбито в «Форсажах»

15 апреля8
Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

9 апреля25
Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

6 апреля8

Главное сегодня

«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами

Сегодня5
«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами
«Новые мутанты» выйдут 28 августа

«Новые мутанты» выйдут 28 августа

час назад6
Видео дня: Джеймс МакЭвой в изоляции снялся в пародии на «Звездный путь»
Бюро находок

Видео дня: Джеймс МакЭвой в изоляции снялся в пародии на «Звездный путь»

Сегодня, 16:521
Акива Голдсман рассказал о неснятом «Бэтмен против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

Акива Голдсман рассказал о неснятом «Бэтмен против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

Сегодня, 15:114
Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Сегодня, 14:063
Мультсериал «Солнечные противоположности» стал самым популярным проектом Hulu

Мультсериал «Солнечные противоположности» стал самым популярным проектом Hulu

Сегодня, 12:304
Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Сегодня, 11:1320
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт