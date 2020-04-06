Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Проанализировав списки топ-100 на сайте Rotten Tomatoes, авторы Rave Reviews выяснили, какие проекты могут по праву считаться самыми спорными. Сравнение рейтингов зрителей и критиков показало, что самый спорный фильм всех времен — документальная картина 2019 года «Снести Большой дом». Ленту, рассказывающую о карьере женщин-политиков в США, критики оценили на 100%, тогда как зрительский рейтинг составляет лишь 18%.
На втором месте оказался стендап Ханны Гадсби «Нанетт» (100% против 22%), а на третьем расположилась документалка «Округ Хейл утром и вечером» (97% против 37%). Боевик «Американские герои» 2001 года занял четвертую позицию: разница в оценке критиков и зрителей составила 54%. Восьмой эпизод «Звездных войн», разделивший фанатов в 2018 году, замыкает пятерку лидеров — 91% от критиков и 43% от зрителей.
Авторы Rave Reviews также составили отдельные списки по десятилетиям.
Фильмы 1980-х (рейтинг критиков/зрителей)
- «Инопланетянин» (98/72)
- «Теленовости» (98/78)
- «Консфикатор» (98/79)
- «Лак для волос» (98/80)
- «Цвет денег» (89/73)
Фильмы 1990-х (рейтинг критиков/зрителей)
- «Муравей Антц» (93/52)
- «Дочери пыли» (98/65)
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (87/56)
- «Бэйб: Четвероногий малыш» (97/67)
- «Легенды осени» (87/58)
Фильмы 2000-х (рейтинг критиков/зрителей)
- «Американские герои» (68/14)
- «Дети шпионов» (93/46)
- «Мой мальчик» (93/55)
- «Гол!» (77/42)
- «Пивной бум» (75/40)
Фильмы 2010-х (рейтинг критиков/зрителей)
- «Звездные войны: Последние джедаи» (91/43)
- «Снести Большой дом» (100/18)
- «Нанетт» (100/22)
- «Округ Хейл утром и вечером» (97/37)
- «Глория Белл» (91/44)
Полностью со списками самых спорных фильмов по десятилетиям и жанрам можно ознакомиться на сайте Rave Reviews.
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