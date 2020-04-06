Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Проанализировав списки топ-100 на сайте Rotten Tomatoes, авторы Rave Reviews выяснили, какие проекты могут по праву считаться самыми спорными. Сравнение рейтингов зрителей и критиков показало, что самый спорный фильм всех времен — документальная картина 2019 года «Снести Большой дом». Ленту, рассказывающую о карьере женщин-политиков в США, критики оценили на 100%, тогда как зрительский рейтинг составляет лишь 18%.

На втором месте оказался стендап Ханны Гадсби «Нанетт» (100% против 22%), а на третьем расположилась документалка «Округ Хейл утром и вечером» (97% против 37%). Боевик «Американские герои» 2001 года занял четвертую позицию: разница в оценке критиков и зрителей составила 54%. Восьмой эпизод «Звездных войн», разделивший фанатов в 2018 году, замыкает пятерку лидеров — 91% от критиков и 43% от зрителей.

Авторы Rave Reviews также составили отдельные списки по десятилетиям.

Фильмы 1980-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 1990-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 2000-х (рейтинг критиков/зрителей)

Фильмы 2010-х (рейтинг критиков/зрителей)

Полностью со списками самых спорных фильмов по десятилетиям и жанрам можно ознакомиться на сайте Rave Reviews.

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