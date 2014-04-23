Netflix выпустит экранизацию комикса «Сладкоежка». Роберт Дауни-мл. с женой спродюсируют проект

Стрим-сервис Netflix заказал производство сериала «Сладкоежка», основанного на одноименном комиксе Джеффа Лемира. Джим Микл и Бет Шварц напишут сценарий адаптации, а Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Дауни выступят исполнительными продюсерами проекта. Микл также занимает режиссерское кресло «Сладкоежки» и поставит восемь эпизодов, по часу каждый.

Действие комикса разворачивается в постапокалиптическом мире, где в результате странной мутации на свет появились разнообразные гибриды людей и животных. Один из них — Гэс, мальчик с оленьими рогами. После смерти отца, который запрещал ему покидать пределы родной фермы, Гэс встречает странных людей, пришедших, чтобы захватить его.

Так мальчик знакомится с Джепардом, который убивает других людей и обещает отвести Гэса в заповедник — безопасное место для таких же гибридов. Вместе они отправляются в опасное путешествие, в ходе которого Гэсу придется столкнуться с разными ужасами нового мира.

Кристиан Конвери исполнит в сериале роль Гэса, а Нонсо Анози сыграет Джеппарда. Джеймс Бролин выступит в качестве рассказчика.

«Сладкоежка» изначально разрабатывался для Hulu, но в итоге проект перехватил Netflix. Дата выхода сериала пока не сообщается.

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Источник: Deadline