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Netflix выпустит экранизацию комикса «Сладкоежка». Роберт Дауни-мл. с женой спродюсируют проект

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Стрим-сервис Netflix заказал производство сериала «Сладкоежка», основанного на одноименном комиксе Джеффа Лемира. Джим Микл и Бет Шварц напишут сценарий адаптации, а Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Дауни выступят исполнительными продюсерами проекта. Микл также занимает режиссерское кресло «Сладкоежки» и поставит восемь эпизодов, по часу каждый.

Действие комикса разворачивается в постапокалиптическом мире, где в результате странной мутации на свет появились разнообразные гибриды людей и животных. Один из них — Гэс, мальчик с оленьими рогами. После смерти отца, который запрещал ему покидать пределы родной фермы, Гэс встречает странных людей, пришедших, чтобы захватить его.

Так мальчик знакомится с Джепардом, который убивает других людей и обещает отвести Гэса в заповедник — безопасное место для таких же гибридов. Вместе они отправляются в опасное путешествие, в ходе которого Гэсу придется столкнуться с разными ужасами нового мира.

Кристиан Конвери исполнит в сериале роль Гэса, а Нонсо Анози сыграет Джеппарда. Джеймс Бролин выступит в качестве рассказчика.

«Сладкоежка» изначально разрабатывался для Hulu, но в итоге проект перехватил Netflix. Дата выхода сериала пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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