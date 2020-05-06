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Безумный Итан Хоук против рабства в трейлере мини-сериала «Птичка господа милосердного»

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«Все это правда. Большая часть этого произошла на самом деле», — сообщает трейлер нового мини-сериала канала Showtime «Птичка господа милосердного». Сюжет проекта основан на одноименном романе Джеймса МакБрайда и рассказывает о событиях в США середины XIX века, когда действия одного полубезумного противника рабства в итоге привели к Гражданской войне.

В центре истории — юный раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон), чей отец погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук). Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859-м в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США.

«Птичка господа милосердного» стартует на Showtime 9 августа.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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