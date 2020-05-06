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Видео дня: Знаменитые цитаты, проиллюстрированные буквально или без контекста

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Художник Ник Мюррей Уиллис собрал в одном видео 100 знаменитых цитат из фильмов, которые он проиллюстрировал буквально или без контекста. Так, фраза Гендальфа «Ты не пройдешь!» звучит как на фоне неудачного теста по вождению, так и во время футбольного матча. Текст из «Джерри Магуайера» произносят два кусочка пазла, а вопрос Джокера «Чего такой серьезный?» задается с гвардейцу, охраняющему Букингемский дворец.

До этого он подобным же образом иллюстрировал цитаты из «Игры престолов».

И фразы спортивных комментаторов.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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