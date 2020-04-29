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Видео дня: Сообщение о погоде в Лос-Анджелесе от Дэвида Линча

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Режиссер Дэвид Линч опубликовал на своем YouTube-канале видео о погоде в Лос-Анджелесе. В 30-секундном ролике Линч сообщает точную дату (11 мая 2020 года) и отмечает, что за окном довольно облачно, с туманом. «На улице 64 градуса по Фаренгейту (примерно 17 градусов по Цельсию), — добавляет постановщик. — Небо скоро очистится, и нас ждет 70 градусов. Хорошего дня».

Линч ранее уже публиковал подобные сообщения о погоде. В марте 2009 года он рассказал о чистом небе над Лос-Анджелесом (за вычетом небольших облаков), а температура на улице, по словам режиссера, тогда была 52 градуса по Фаренгейту (примерно 11 градусов по Цельсию).

Линч, как и многие другие в мире, сейчас находится в карантине. Время в изоляции режиссер проводит за изготовлением ламп и медитацией.

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В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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