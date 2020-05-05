Билл Мюррей и Гай Фиери выяснят, кто из них готовит лучшие начос

В рамках благотворительной акции, призванной собрать денег для сотрудников ресторанов, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, актер Билл Мюррей и ресторатор Гай Фиери примут участие в состязании по приготовлению блюда с чипсами начос. Соревнование пройдет 15 мая в прямом эфире на Facebook-странице телеканала Food Network.

«Вся моя карьера была связана с ресторанным бизнесом, — говорит Фиери. — От уборки столов до фламбирования, мытья посуды и поста шеф-повара. Чего я только не делал! Я также провел большую часть последних пятнадцати лет, путешествуя по этой великой стране, встречая людей, посвятивших свои жизни этому делу. И я вам так скажу: это самые трудолюбивые, настоящие работники, каких только поискать».

Карла Холл выступит ведущей соревнования, а выберут победителя баскетболист Шакил О’Нил и актер Терри Крюс. Кроме Мюррея и Фиери, в кулинарном конкурсе примут участие их сыновья, Гомер и Хантер.

В отличие от Фиери, Мюррей никогда не готовил профессионально. Актер, тем не менее, периодически появляется в случайных барах по всей стране и помогает с приготовлением напитков.

Спонсором конкурса выступит компания по производству чипсов Tostitos.

16 октября 2020 года зрители смогут увидеть Мюррея в новой картине Уэса Андерсона «Французский диспетчер».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: EW

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