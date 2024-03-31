В Южной Корее начали работу бесконтактные кинотеатры. С роботами и автоматическими кассами

Южнокорейская сеть кинотеатров CJ-CGV перевела залы в районе Ёидо на полностью бесконтактный режим работы. Это было сделано, чтобы привлечь зрителей, не желающих контактировать с работниками кинотеатров из опасений заразиться коронавирусом. Для этого сотрудников заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение.

Теперь посетители кинотеатров сети CGV в Ёидо могут покупать билеты и проходить в залы без лишнего контакта с другими людьми. Закуски и напитки зрители также могут приобрести в специальных автоматах и заказать через приложение.

«Прогнозируется, что зрительский спрос на бесконтактные услуги продолжит расти как часть нового образа жизни, — говорит руководитель команды инноваций CJ-CGV. — Мы будем следить за реакцией посетителей и рассмотрим возможность расширить бесконтактную систему, которая позволит повысить уровень удобства для посетителей наших кинотеатров и эффективность нашей работы».

Бесконтактную систему в нескольких своих кинотеатрах также ввела сеть Lotte Cinema.

Источник: Variety

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