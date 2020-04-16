Находка дня: Концептуальные постеры «Джокера», «Унесенных призраками» и «Бегущего по лезвию»

Калифорнийская дизайнерская студия Concepción Studios работает с самыми разными компаниями — от Disney до журнала Rolling Stone — и создает уникальные концептуальные постеры. Они сделали ретрофутуристические, минималистские афиши для таких фильмов, как «Донни Дарко», «Большой Лебовски» и «Джокер», плакаты для франшизы «Звездные войны».

Планеты «Звездных войн»

С остальными работами студии можно ознакомиться в Instagram или на сайте.

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