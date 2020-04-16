Находка дня: Концептуальные постеры «Джокера», «Унесенных призраками» и «Бегущего по лезвию»

Калифорнийская дизайнерская студия Concepción Studios работает с самыми разными компаниями — от Disney до журнала Rolling Stone — и создает уникальные концептуальные постеры. Они сделали ретрофутуристические, минималистские афиши для таких фильмов, как «Донни Дарко», «Большой Лебовски» и «Джокер», плакаты для франшизы «Звездные войны».
«Донни Дарко»
«Унесенные призраками»
«Джокер»
«Сайнфелд»
«Сумеречная зона»
«Останься со мной»
«Бегущий по лезвию»
«Большой Лебовски»
«Старикам тут не место»
«Внутри Льюина Дэвиса»
«Остров собак»
«Семейка Тененбаум»
«Водная жизнь»
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»
Планеты «Звездных войн»
С остальными работами студии можно ознакомиться в Instagram или на сайте.
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