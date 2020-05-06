Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года. Стрим-сервис Netflix объявил дату выхода четвертого, заключительного сезона проекта в трогательном видео со съемочной площадки, в котором актерский состав сериала собрался для последней читки сценария.

«13 причин почему» рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться современным американским школьникам. В центре сюжета — Ханна Бейкер, тихая школьница, неожиданно для всех однажды покончившая жизнь самоубийством. После себя она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых указала 13 причин, подтолкнувших ее к суициду.

В последнем сезоне ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны вновь столкнуться со страшным секретом, скрытым от посторонних, и сделать выбор, который скажется на будущем каждого.