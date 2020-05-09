Звезды и создатели «Назад в будущее» встретились удаленно в YouTube-передаче Джоша Гада

Находясь в карантине, звезда «Холодного сердца» Джош Гад создал YouTube-передачу «Воссоединение на расстоянии» (Reunited Apart), посвященную ностальгии. Темой первого выпуска стала комедия 1985 года «Балбесы», а для второго эпизода он собрал авторов и актеров трилогии «Назад в будущее». Гад организовал воссоединение, чтобы привлечь внимание к благотворительному фонду Project HOPE.

Сперва «Назад в будущее» с Гадом обсудили Кристофер Ллойд, Майкл Дж. Фокс и Лиа Томпсон. Они рассказали о съемках в проекте и выбрали любимые версии своих персонажей. После этого к разговору подключились создатели трилогии — режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл. Они вспомнили, как сражались со студией Universal по поводу названия картины и разыграли с актерами несколько сцен из фильма.

Но и этим встреча не ограничилась. Гад также пригласил актрис Мэри Стинберген и Элизабет Шу, композитора трилогии Алана Сильвестри и музыканта Хьюи Льюиса. Последний признался, что не знал, какую песню написать для фильма о путешествии во времени, и поэтому придумал композицию о любви «Power of Love». В конечном итоге к разговору подключился режиссер Джей Джей Абрамс, самопровозглашенный суперфанат «Назад в будущее».

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Земекис и Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.