Райан Мёрфи анонсировал спин-офф сериала «Американская история ужасов»

Создатель и шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи раскрыл, что работает над спин-оффом сериала-антологии. Мёрфи сообщил о готовящемся проекте под названием «Американские истории ужасов» (American Horror Stories) в Instagram: сценарист вывесил фото Zoom-встречи со звездами сериала, во время которой они и обсуждали запланированный спин-офф.

«Zoom-созвон с актерским составом „Американской истории ужасов“, во время которого мы вспомнили о хороших временах, — написал Мёрфи. — Поговорили о спин-оффе под названием „Американские истории ужасов“, который мы делаем (часовые самостоятельные эпизоды). Обсудили, когда приступим к съемкам нового сезона основного сериала, а также всякое другое, о чем я не могу говорить. Было весело, и рад, что мы смогли встретиться. Мне вас не хватает».

Согласно источникам Deadline, каждая серия нового проекта — самостоятельная история о призраках и прочих сверхъестественных явлениях. Спин-офф активно разрабатывался для канала FX, пока работа не была заморожена из-за пандемии коронавируса.

Девять сезонов «Американской истории ужасов» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline