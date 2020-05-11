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Райан Мёрфи анонсировал спин-офф сериала «Американская история ужасов»

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Создатель и шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи раскрыл, что работает над спин-оффом сериала-антологии. Мёрфи сообщил о готовящемся проекте под названием «Американские истории ужасов» (American Horror Stories) в Instagram: сценарист вывесил фото Zoom-встречи со звездами сериала, во время которой они и обсуждали запланированный спин-офф.

«Zoom-созвон с актерским составом „Американской истории ужасов“, во время которого мы вспомнили о хороших временах, — написал Мёрфи. — Поговорили о спин-оффе под названием „Американские истории ужасов“, который мы делаем (часовые самостоятельные эпизоды). Обсудили, когда приступим к съемкам нового сезона основного сериала, а также всякое другое, о чем я не могу говорить. Было весело, и рад, что мы смогли встретиться. Мне вас не хватает».

Согласно источникам Deadline, каждая серия нового проекта — самостоятельная история о призраках и прочих сверхъестественных явлениях. Спин-офф активно разрабатывался для канала FX, пока работа не была заморожена из-за пандемии коронавируса.

  • В десятом сезоне «Американской истории ужасов» снимутся Маколей КалкинКэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.
  • Проект-антология основан на различных хоррор-историях — от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.
  • В начале января канал FX, теперь принадлежащий Disney, продлил «Американскую историю ужасов» на три сезона. На данный момент неизвестно, какие хоррор-темы будут исследованы в будущих сезонах, но Мёрфи намекнул, что размышляет над историей о пришельцах и космосе.

Девять сезонов «Американской истории ужасов» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

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Режиссер:Анна Меликян
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