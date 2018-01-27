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Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера

В США на 93-м году жизни скончался комик и актер Джерри Стиллер, знакомый зрителю по сериалу «Сайнфелд» и комедии «Образцовый самец», участник комедийного дуэта «Стиллер и Мира». Его сын, Бен Стиллер, подтвердил сообщение о смерти и уточнил, что она наступила по естественным причинам.

«С грустью сообщаю, что мой отец, Джерри Стиллер, ушел из жизни по естественным причинам. Он был отличным отцом и дедом, самым преданным мужем своей жене Энн на протяжении 62 лет. Нам его будет не хватать. Люблю тебя, пап».

Джерри Стиллер родился в Бруклине 8 июня 1927 года. В период Второй мировой войны служил в армии США. По окончании службы начал выступать в театре, где познакомился с будущей женой, Энн Мирой. Они создали комедийный дуэт «Стиллер и Мира» и долгое время успешно выступали вместе.

Стиллер наиболее известен по ролям Фрэнка Констанзы в сериале «Сайнфелд» и Артура в ситкоме «Король Квинса». За роль в «Сайнфелде» был номинирован на телепремию «Эмми» как лучший приглашенный актер. В 1997-м удостоился премии American Comedy Award за лучшую комедийную роль приглашенного актера в телесериале.

Всего на счету Стиллера было более 100 ролей в кино и на телевидении.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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