Звезды «Офиса» воссоединились для Zoom-свадьбы в передаче Джона Красински

По-прежнему находясь в изоляции, Джон Красински продолжает работать над своей YouTube-передачей «Несколько хороших новостей», в которой собирает разнообразные духоподъемные истории и забавные ролики. Главной темой нового выпуска стала пара, воссоздавшая для предложения о женитьбе сцену из сериала «Офис».

Красински настолько понравилась их история, что он решил устроить свадьбу прямо во время записи передачи. Актер собрал родителей и друзей жениха и невесты, а в качестве подружки невесты пригласил Дженну Фишер. Кантри-певец Зак Браун исполнил для пары песню «The Man Who Loves You the Most».

Гостей торжества удаленно сыграли звезды «Офиса». Стив Карелл, Эд Хелмс, Минди Кейлинг, Б.Дж. Новак, Рэйн Уилсон, Брайан Баумгартнер, Филлис Смит, Крид Брэттон и другие записали отдельные видео, как они танцуют на свадьбе.

Специальным гостем передачи стала Эмма Стоун. Она рассказала о погоде за окном.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.