Каннский фестиваль не состоится в 2020 году. Его фильмы покажут на других смотрах

Каннский кинофестиваль не состоится в традиционном формате в 2020 году, сообщает Variety. В начале июня его руководство назовет список фильмов, которые вошли в программы смотра. Их покажут на осенних фестивалях

Перечень выпустят под брендом «Канны-2020». В нем будут фильмы, которые стартуют в прокате в период с лета 2020-го по весну 2021-го. Их представят на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Отбор для конкурса следующего года начнется осенью. В нем также будут участвовать картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.

Ранее директор фестиваля заявил, что Канны точно не пройдут в онлайн-режиме. «Режиссеры руководствуются идеей показать свои картины на большом экране, показать их фестивальной публике, а не выпустить на iPhone», — сказал Тьерри Фремо.

Изначально 73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, но от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что мероприятие могут перенести на конец июня — начало июля. Эти планы также отменили.

Каннский кинофестиваль проходит с 1946 года и за все время существования не проводился лишь дважды — в 1948-м и 1950-м. Тогда причиной стали финансовые трудности. Каннский фестиваль считается одним из самых престижных в киноиндустрии, и каждый год на Лазурном побережье собираются тысячи журналистов, критиков и профессионалов отрасли.

Жюри 73-го Каннского фестиваля должен был возглавить режиссер Спайк Ли.

Источник: Variety

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