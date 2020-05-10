Роспотребнадзор выпустил рекомендации для возобновления съемок фильмов

Роспотребнадзор составил список рекомендаций, при соблюдении которых российские кинематографисты смогут продолжить съемки фильмов до окончания карантина. Ранее кинопроизводство в стране остановилось из-за вспышки коронавируса.

Содержание документа приводит «Российская газета». Перечень включает следующие пункты:

Всем сотрудникам следует измерять температуру до и во время съемочной смены;

За двое суток до старта съемок всех участников необходимо обследовать на COVID-19;

На съемочной площадке и за ее пределами должны быть антисептики и дезинфицирующие салфетки, а персонал обязан носить маски и менять их каждые три часа;

Если сцена снимается в небольшом помещении, то группа не должна работать в полном составе — только непосредственные участники;

Также названы размеры съемочных площадок: в помещении, обставленном мебелью, на каждого человека должно приходиться 4 квадратных метра, а в немеблированном — 6 квадратных метров;

Между гримерными местами должна быть дистанция полтора-два метра, а использование грима из упаковки возможно только для одного актера;

Прием пищи на рабочих местах рекомендуют отменить, а шведские столы заменить едой в индивидуальной упаковке;

Каждый день нужно проводить несколько влажных уборок служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалеты), а также дезинфекцию всех контактных поверхностей — дверных ручек, выключателей, поручней, перил и других;

В местах, где постоянно работают люди, необходимо установить бактерицидные облучатели воздуха;

Рабочие помещения и съемочные павильоны следует проветривать каждые два часа;

Съемки с участием массовки рекомендуется отложить до снятия карантина.

По мнению журналистов, похожие меры безопасности появятся во всем мире, включая США. В частности, на съемочных площадках могут максимально сократить контакты между людьми, а сцены, где предполагается участие массовки, начать создавать с помощью спецэффектов.

Источник: «Российская газета»

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