КиноПоиск

Алек Болдуин спародировал Дональда Трампа в «Субботним вечером в прямом эфире»

Обсудить0

Создатели шоу «Субботним вечером в прямом эфире» представили еще один дистанционный выпуск. Передачу уже третий раз снимают удаленно из-за карантина. В последних двух эпизодах среди участников были Том Хэнкс и Брэд Питт, а в новом появились Алек Болдуин и Кристен Уиг.

Один из скетчей посвящен виртуальному выпускному. В нем директор и ученики празднуют окончание школы в видеочате, и вскоре к ним подключается Дональд Трамп в исполнении Болдуина. Он сравнивает отношение к себе с ситуацией вокруг Авраама Линкольна, убитого в 1865 году. «Я серьезно. Линкольн согласился бы со мной. Наверняка он улыбается мне сейчас из ада», — говорит Болдуин-Трамп. Пока он поздравлял выпускников, те почти в полном составе покинули чат.

Этот скетч — пародия на новый формат дистанционных выпускных. Они заменили традиционные после введения каратина из-за коронавируса. Например, 6 июня YouTube проведет онлайн-выпускной Dear Class of 2020, в котором бывших учеников поздравят Барак Обама и Леди Гага.

Другой скетч с участием Кристен Уиг посвятили Дню матери. Во многих странах он отмечается 10 мая.

О празднике не забыла и Тина Фей:

Хлоя Файнмен изобразила создательницу «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Кейт МакКиннон в образе смотрителя маяка дала советы тем, кто пребывает на карантине. Черно-белая картинка явно отсылается к «Маяку» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Рэп-трибьют Дэнни Трехо от Пита Дэвидсона и Криса Редда

Остальные скетчи нового эпизода «Субботним вечером в прямом эфире» можно посмотреть на YouTube-канале передачи.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Брэд Питт появился в новом дистанционном выпуске «Субботним вечером в прямом эфире»

Брэд Питт появился в новом дистанционном выпуске «Субботним вечером в прямом эфире»

27 апреля3
Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

12 апреля2
Вышел спецвыпуск «Парков и зон отдыха». Посмотрите отрывок из него

Вышел спецвыпуск «Парков и зон отдыха». Посмотрите отрывок из него

1 мая3
Как устроен сериал «Рик и Морти»

ВидеоКак устроен сериал «Рик и Морти»

4 мая3

Главное сегодня

10 самых страшных анимационных фильмов, снятых для детей

Вчера28
10 самых страшных анимационных фильмов, снятых для детей
Сериал «Я знаю, что это правда»: Марк Руффало страдает за двоих
Сериалы

Сериал «Я знаю, что это правда»: Марк Руффало страдает за двоих

Вчера2
«Семнадцать мгновений весны»: В чем величие музыки Микаэла Таривердиева
Шум и яркость

Подкаст«Семнадцать мгновений весны»: В чем величие музыки Микаэла Таривердиева

9 мая5
24 фильма о Великой Отечественной войне: Самые известные и самые неожиданные
Выбор редакции

24 фильма о Великой Отечественной войне: Самые известные и самые неожиданные

9 мая101
Что смотреть на майских всей семьей: Медведь-сладкоежка и детский сад на карантине
Выбор редакции

Что смотреть на майских всей семьей: Медведь-сладкоежка и детский сад на карантине

8 мая8
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для возобновления съемок фильмов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для возобновления съемок фильмов

Вчера2
Каннский фестиваль не состоится в 2020 году. Его фильмы покажут на других смотрах

Каннский фестиваль не состоится в 2020 году. Его фильмы покажут на других смотрах

Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт