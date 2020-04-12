Алек Болдуин спародировал Дональда Трампа в «Субботним вечером в прямом эфире»

Создатели шоу «Субботним вечером в прямом эфире» представили еще один дистанционный выпуск. Передачу уже третий раз снимают удаленно из-за карантина. В последних двух эпизодах среди участников были Том Хэнкс и Брэд Питт, а в новом появились Алек Болдуин и Кристен Уиг.

Один из скетчей посвящен виртуальному выпускному. В нем директор и ученики празднуют окончание школы в видеочате, и вскоре к ним подключается Дональд Трамп в исполнении Болдуина. Он сравнивает отношение к себе с ситуацией вокруг Авраама Линкольна, убитого в 1865 году. «Я серьезно. Линкольн согласился бы со мной. Наверняка он улыбается мне сейчас из ада», — говорит Болдуин-Трамп. Пока он поздравлял выпускников, те почти в полном составе покинули чат.

Этот скетч — пародия на новый формат дистанционных выпускных. Они заменили традиционные после введения каратина из-за коронавируса. Например, 6 июня YouTube проведет онлайн-выпускной Dear Class of 2020, в котором бывших учеников поздравят Барак Обама и Леди Гага.

Другой скетч с участием Кристен Уиг посвятили Дню матери. Во многих странах он отмечается 10 мая.

О празднике не забыла и Тина Фей:

Хлоя Файнмен изобразила создательницу «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Кейт МакКиннон в образе смотрителя маяка дала советы тем, кто пребывает на карантине. Черно-белая картинка явно отсылается к «Маяку» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Рэп-трибьют Дэнни Трехо от Пита Дэвидсона и Криса Редда:

Остальные скетчи нового эпизода «Субботним вечером в прямом эфире» можно посмотреть на YouTube-канале передачи.

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