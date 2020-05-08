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Трейлер «Ширли»: Элизабет Мосс в роли автора «Призрака дома на холме»

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«Ширли» — экранизация одноименного романа Сьюзан Скарф Меррелл. По сюжету, писательница Ширли Джексон (автор «Призрака дома на холме» и «Лотереи») ищет вдохновение для новой книги. Вскоре в ее доме поселяется молодая пара, чье присутствие нарушает привычный порядок и осложняет и без того трудные отношения с мужем. 

Роль Ширли исполнила Элизабет Мосс. Ее супруга сыграл Майкл Стулбарг, а молодоженов — Одесса Янг и Логан Лерман. Режиссером выступила Жозефин Декер, снявшая драму «Мадлен Мадлен» и один эпизод сериала «Комната 104»

Премьера «Ширли» прошла в этом году на фестивале «Сандэнс», где фильм получил специальный приз жюри. Отзывы критиков в основном восторженные: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 97%, а средняя оценка на Metacritic — 84/100.

Картина появится в онлайн-кинотеатрах 5 июня.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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