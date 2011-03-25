Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца»

Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца». Его сыграет Темуэра Моррисон. Ранее он исполнил роль отца Бобы — Джанго Фетта.

Ранее герой фигурировал в первой трилогии «Звездных войн» — там его играл Джереми Буллок. В пятом эпизоде он преследовал Хана Соло и после поимки доставил его Дарту Вейдеру. В шестом Люк и Лея Скайуокер освободили Соло, и в ходе побега тот столкнул Фетта в пасть сарлакка.

В «Атаке клонов», втором эпизоде серии, авторы показали предысторию Фетта. По сюжету он оказался клоном охотника за головами Джанго, который вырастил Бобу как своего сына.

Согласно источникам, роль Фетта в «Мандалорце» будет незначительной. На его появление авторы намекнули еще в первом сезоне. В финале пятой серии в кадре возникла загадочная фигура, которую многие приняли за Бобу.

В 2018 году появился слух, что Боба Фетт получит сольный фильм, который снимет Джеймс Мэнголд. Позднее проект отменили, однако в начале года СМИ связывали имя режиссера со вторым сезоном «Мандалорца». Сам Мэнголд опроверг эту информацию.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается. Помимо Фетта и знакомых героев, в них появится Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера из «Войн клонов», а также новый охотник за головами, которого сыграет Майкл Бин.

Недавно о своем участии во втором сезоне объявили Роберт Родригес и режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид.

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Источник: THR