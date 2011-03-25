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Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца»

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Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца». Его сыграет Темуэра Моррисон. Ранее он исполнил роль отца Бобы — Джанго Фетта.

Ранее герой фигурировал в первой трилогии «Звездных войн» — там его играл Джереми Буллок. В пятом эпизоде он преследовал Хана Соло и после поимки доставил его Дарту Вейдеру. В шестом Люк и Лея Скайуокер освободили Соло, и в ходе побега тот столкнул Фетта в пасть сарлакка.

В «Атаке клонов», втором эпизоде серии, авторы показали предысторию Фетта. По сюжету он оказался клоном охотника за головами Джанго, который вырастил Бобу как своего сына.

Согласно источникам, роль Фетта в «Мандалорце» будет незначительной. На его появление авторы намекнули еще в первом сезоне. В финале пятой серии в кадре возникла загадочная фигура, которую многие приняли за Бобу.

В 2018 году появился слух, что Боба Фетт получит сольный фильм, который снимет Джеймс Мэнголд. Позднее проект отменили, однако в начале года СМИ связывали имя режиссера со вторым сезоном «Мандалорца». Сам Мэнголд опроверг эту информацию.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается. Помимо Фетта и знакомых героев, в них появится Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера из «Войн клонов», а также новый охотник за головами, которого сыграет Майкл Бин.

Недавно о своем участии во втором сезоне объявили Роберт Родригес и режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид.

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Источник: THR

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Режиссер:Анна Меликян
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