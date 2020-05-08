Спайк Ли снял короткометражку о Нью-Йорке. В ней звучит песня Фрэнка Синатры

Спайк Ли опубликовал в своем Instagram короткометражный фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Режиссер назвал его любовным посланием городу.

Ролик длится три с половиной минуты. Он смонтирован из кадров с улицами Нью-Йорка, где по-прежнему действует карантин из-за Covid-19. Мы видим опустевший Кони-Айленд, Манхэттен и другие знаменитые места, а под конец режиссер показывает врачей города, которые всеми силами борются с пандемией.

Видеоряд сопровождает песня «New York, New York» в исполнении Фрэнка Синатры.

Нью-Йорк по-прежнему остается лидером числу заражений Covid-19 в США. Всего в городе заболело более 300 тысяч человек. Более 26 тысяч из них умерли.

Коронавирус повлиял и на планы Спайка Ли. Ранее его назначили главой жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Смотр должен был пройти в мае этого года, но его временно отложили из-за пандемии.

Следующим полнометражным фильмом режиссера станет военная драма «Пять корешей». Она расскажет о ветеранах вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело покойного командира и заодно найти спрятанные сокровища. Картина выйдет на Netflix 12 июня.

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