6 лучших трейлеров недели: «Гора Бетааль», «Заключенный № 1» и «Космический корабль „Победа“»

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«Везучая бабуля»

Нью-Йорк, Китайский квартал. После смерти мужа уже сильно пожилая женщина решает послать семью к черту и жить, ни от кого не завися. А поскольку гадалка предсказала ей большую удачу, бабуля идет в казино и вскоре оказывается в эпицентре разборок бандитов Чайна-тауна. Еще одна картина, снятая китайскими мигрантами для соотечественников в Штатах. В главной роли — актриса-ветеран Цай Чинь.

«Гора Бетааль», первый сезон

Netflix продолжает эффективно разрабатывать жанровое направление разных национальных кинематографий, и этот новый индийский хоррор пока выглядит достойным продолжателем необычных тем, затронутых в сериалах «Гуль» и «Королевство». Небольшой отряд военных отправляется на задание в дремучую горную деревушку, где пробуждает древнее проклятье. Теперь солдатам предстоит сражаться с неведомым: давно почившие британские колонизаторы восстают из мертвых в виде кровожадных зомби.

«Заключенный № 1: Восхождение Дэнни Трехо»

Документальный фильм об одном из самых запоминающихся и харизматичных латиноамериканских лиц Голливуда, горячо любимом и в России. Дэнни Трехо провел немалую часть своей жизни за решеткой, но при этом умудрился сделать головокружительную карьеру. Сам актер, его родные, близкие и коллеги расскажут, как он прошел этот удивительный путь, преодолел разнообразные зависимости и даже стал наставником для нуждающихся.

«Король Стейтен-Айленда»

Сюжет новой комедии Джадда Апатоу частично основан на жизни исполнителя главной роли — Пита Дэвидсона, который, как и главный герой картины Скотт, потерял отца-пожарного во время трагедии 11 сентября 2001 года. Смерть любимого человека плохо сказалась на Скотте: спустя несколько лет он по-прежнему отказывается взрослеть, предпочитая проводить время на диване в компании травки. Так продолжается, пока в жизни Скотта не появляется новый ухажер его матери, что заставляет парня хоть немного раскачаться.

«Космические войска»

Новый комедийный сериал от создателей «Офиса» вновь на тему непростых трудовых будней. Место небольшого отделения крупной бумажной компании занял командный центр нового вида Вооруженных сил США — космических. Руководит ими генерал Марка Нэйрд в исполнении Стива Карелла, которому поручено доставить американских солдат на Луну. Только сделать это, как быстро выясняется, не так-то просто, особенно когда важные посты занимают идиоты разных мастей.

«Космический корабль „Победа“»

Первый тизер к первому южнокорейскому фантастическому фильму про космос. Действие происходит в не самом далеком будущем, в котором, хоть человечество и понастроило всевозможных роботов и космических аппаратов, проблема дырявых носков все еще остается актуальной. Подробности сюжета пока не известны, но, как утверждается, режиссер и автор сценария Чо Сон-хи вдохновлялся любимым аниме детства — «Космический крейсер „Ямато“».

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.