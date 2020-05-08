Энтони Хопкинс присоединился к TikTok. И станцевал под песню Дрейка

82-летний Энтони Хопкинс, лауреат премии «Оскар», завел себе аккаунт в социальной сети TikTok. Актер не стал терять времени даром и уже выпустил первое видео: он станцевал под композицию Дрейка «Toosie Slide», приняв участие в челлендже, который стал популярен после выхода музыкального клипа. «Я припозднился, но лучше поздно, чем никогда», — написал Хопкинс под видео.

В финале видео Хопкинс передал привет ослице Арнольда Шварценеггера и призвал его и Сильвестра Сталлоне присоединиться к челленджу.

Кроме Хопкинса, аккаунт в TikTok завел Кайл МакЛоклен, который записывает видео о «Твин Пикс» и рассуждает о розовом вине.

Джейн Фонда в своем TikTok делает ролики о борьбе с изменением климата.

Свой аккаунт есть и у Шварценеггера, но он пока не ответил на вызов Хопкинса. Зато актер регулярно публикует видео со своими животными — ослицей Лулу и пони Виски.

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