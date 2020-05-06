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Крис Хемсворт снялся в фотосессии со своей собакой. В интернете пришли в восторг

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Звезда «Тора» Крис Хемсворт вместе со своей собакой появился на обложке свежего выпуска австралийского издания журнала GQ. Актер поделился фотосессией в Instаgram и пошутил, что для его собаки это первое появление на обложке престижного журнала. «Она обычно не любит выставлять себя напоказ и неохотно дает интервью, — написал Хемсворт под постом. — Мне кажется, журналисту удалось передать ее истинную природу».

Фотосессия с собакой моментально покорила интернет.

«Благословляю вашу ленту этими фотографиями Криса Хемсворт и его собаки в австралийском GQ».

«Австралийский GQ сделал фотосессию с Крисом Хемсвортом и его собакой, на что я говорю: „Спасибо“».

«Поздравляю собаку Криса Хемсворта с ее первой обложкой GQ. Ты молодец, милая!»

«Крис Хемсворт и его собака на обложке GQ. Я слушаю».

«Крис Хемсворт на обложке австралийского GQ со своей собакой. Теперь надо также сделать с Крисом Эвансом и Доджером! Кто-нибудь, займитесь!»

Сейчас зрители могут увидеть Хемсворта в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который доступен на Netflix. О создании картины КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
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Режиссер:Анна Меликян
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