Крис Хемсворт снялся в фотосессии со своей собакой. В интернете пришли в восторг

Звезда «Тора» Крис Хемсворт вместе со своей собакой появился на обложке свежего выпуска австралийского издания журнала GQ. Актер поделился фотосессией в Instаgram и пошутил, что для его собаки это первое появление на обложке престижного журнала. «Она обычно не любит выставлять себя напоказ и неохотно дает интервью, — написал Хемсворт под постом. — Мне кажется, журналисту удалось передать ее истинную природу».

Фотосессия с собакой моментально покорила интернет.

«Благословляю вашу ленту этими фотографиями Криса Хемсворт и его собаки в австралийском GQ».

«Австралийский GQ сделал фотосессию с Крисом Хемсвортом и его собакой, на что я говорю: „Спасибо“».

«Поздравляю собаку Криса Хемсворта с ее первой обложкой GQ. Ты молодец, милая!»

«Крис Хемсворт и его собака на обложке GQ. Я слушаю».

«Крис Хемсворт на обложке австралийского GQ со своей собакой. Теперь надо также сделать с Крисом Эвансом и Доджером! Кто-нибудь, займитесь!»

Сейчас зрители могут увидеть Хемсворта в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который доступен на Netflix. О создании картины КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.