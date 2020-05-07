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Видео дня: Арнольд Шварценеггер разыграл фанатов и показал свою растяжку

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Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram ролик, в котором показал свою выдающуюся гибкость. «Гибкость столь же важна, как и тягание железа», — написал актер под видео, в котором он на шпагате сидит на кухонном столе и демонстрирует, как правильно делать растяжку. Однако, как быстро выясняется, ноги на самом деле фальшивые и просто лежат на переднем плане. «Я собой горжусь», — говорит довольный Шварценеггер, прежде чем выйти из кадра.

Шварценеггер, как и многие другие, сейчас находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Время он проводит в своем доме в компании ослицы Лулу и пони Виски. Видео с животными актер регулярно публикует в Instagram.

Предполагается, что 16 июля 2020 года российские зрители смогут увидеть Шварценеггера в роли президента США в комедийном боевике «Кунг Фьюри 2».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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