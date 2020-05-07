«Сокровище нации» станет основой для сериала Disney+. Без Николаса Кейджа

В интервью Collider продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что в разработке находятся два проекта, связанных с приключенческой картиной 2004 года «Сокровище нации». По словам продюсера, они работают над сериалом для стрим-сервиса Disney+ и третьим фильмом, в котором должны вернуться Николас Кейдж и основной актерский состав прошлых частей.

«Мы точно работаем над „Сокровищем нации“ для стриминга и для большого экрана, — говорит Брукхаймер. — Хочется надеяться, что с ними все получится, и вы получите новое „Сокровище нации“, но оба проекта в активной работе. В том, что для Disney+, будет гораздо более молодой актерский состав. А в том, который мы делаем для кинотеатров, будут те же актеры».

«Сценарий фильма сейчас пишется. Телевизионная версия в процессе. Уже есть сценарий пилотного эпизода, в общих чертах расписаны будущие серии», — добавил продюсер.

Главный герой фильма — Бенджамин Франклин Гейтс (Кейдж), охотник за сокровищами. В первом фильме он искал клад, спрятанный отцами-основателями США. Для этого ему пришлось выкрасть Декларацию независимости, в которой зашифровано местонахождение сокровища. В сиквеле Гейтс вместе с женой и друзьями отправился на поиски затерянного золотого города и попутно очистил имя своего предка, обвиненного в убийстве Авраама Линкольна.

«Сокровище нации» при бюджете в 100 млн долларов собрало в прокате 347 млн долларов. Касса продолжения, вышедшего в 2007 году, составила 457 млн долларов при бюджете в 130 млн долларов. Оба фильма поставил Джон Тёртлтауб, но неизвестно, займет ли он режиссерское кресло третьей части и причастен ли к созданию сериала.

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Источник: Collider