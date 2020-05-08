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Александр Роднянский спродюсирует сериал о визите иностранной гей-делегации в СССР

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Продюсер Александр Роднянский объявил в Instagram о новом проекте — сериале «Красная радуга», основанном на реальной истории того, как в СССР случайно привезли немецких гей-активистов. По словам Роднянского, сценарий напишет «известный британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов», но имя пока не разглашается.

Как пишет Роднянский, в 1978 году Иван Капитонов, секретарь ЦК КПСС, увидел на митинге в ФРГ группу активных молодых людей, которых он принял за коммунистов. Ему очень понравилось, как они выступали, и он пригласил их приехать в Москву. Капитонов не подозревал, что двое юношей из Германии и девушка из Англии (и один бульдог) — гей-активисты. В итоге они провели в столице СССР 10 незабываемых дней.

Продюсер отметил, что права на эту историю «гей-делегации в СССР» они приобрели у самих участников событий тех лет и переводчицы, которая сопровождала иностранцев. Именно ей пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть от высокого начальства ошибку, допущенную Капитоновым, ведь в СССР тогда существовала строгая статья уголовного кодекса «мужеложество», предусматривающая тюремное заключение до пяти лет.

«Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории, — пишет Роднянский. — Речь идет о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. Вы, уверен, знаете много примеров подобных комедий — от замечательной „Дряни“ Фиби Уоллер-Бридж или сериала „Шучу“ с Джимом Керри до блестящего британского мини-сериала Стивена Фрирза „Чрезвычайно английский скандал“».

«„Красная радуга“ — это разговор о нетерпимости к „другим“. Людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации», — добавил продюсер.

9 октября 2020 года свет увидит новый продюсерский проект Роднянского — картина Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна». Кроме этого, вместе с Сергеем Мелькумовым он работает над сериалом о киберспорте «Хэдшот», который выйдет в 2021 году эксклюзивно на КиноПоиск HD.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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