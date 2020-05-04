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Маколей Калкин подписался на «Американскую историю ужасов» ради секс-сцены с Кэти Бейтс

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Шоураннер Райан Мерфи рассказал, как уговорил Маколея Калкина сыграть в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Актер подписался на одну из ролей, когда узнал, что ему предстоит сняться в секс-сцене со звездой сериала Кэти Бейтс

«Я предложил созвониться, и он согласился, — говорит Мерфи. — Обычно я не даю читать сценарии, когда утверждаю актеров. Я рассказал ему о персонаже и что у него будет безумный секс с Кэти Бейтс и кое-что еще. Я замолчал и он такой: "Похоже, это роль, для которой я был рожден". И тут же дал согласие».

Мерфи добавил, что ему всегда нравились работы Калкина, включая «Один дома» и более поздние роли. Он считает актера «очаровательным и интересным» и ждет начала съемок, чтобы наконец поработать вместе.

Ранее производство десятого сезона «Американской истории ужасов» отложили из-за вспышки Covid-19. По словам Мерфи, съемки планировались в теплое время погода, поскольку сюжет сильно зависит от погоды. Теперь авторам придется либо подождать год, либо продолжить работу, изменив тему сезона.

«Американская история ужасов» — сериал-антология, основанный на различных хоррор-историях — от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

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Источник: E! News

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Режиссер:Анна Меликян
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