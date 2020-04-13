Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный

На YouTube состоялась премьера первого эпизода сериала «Я это уже видел». Это анимационный альманах, который объединит разные скетчи и сюжеты, нарисованные разными художниками и мультипликаторами со всей России.

Создатель сериала — блогер Егор Лоскутов, автор проекта «Во все тяжкие по-русски», в котором сюжет культового сериала был переложен на русский лад. Вместе с ним сценаристом выступил комик Данила Поперечный, а в озвучке принял участие блогер Дмитрий Сыендук.

Следующие серии шоу выйдут в июне и августе этого года. Аниматоры, которые хотят поработать над сериалом, могут предложить свои идеи авторам.

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