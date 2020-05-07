Первые кадры из боевика «Старая гвардия»: Шарлиз Терон в компании бессмертных

Издание Vanity Fair поделилось первыми кадрами из фильма Netflix «Старая гвардия» — экранизации одноименного комикса Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Шарлиз Терон играет в картине бессмертную воительницу, которая вместе с такими же бессмертными продолжает сражаться в современном мире.

Комикс «Старая гвардия» выпустило издательство Image Comics в феврале 2017 года. В центре сюжета — группа воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди (Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии.

За многие годы кровопролития бессмертие успело потерять былую привлекательность, но появление нового бессмертного пробуждает в них интерес к жизни. В это же время за ними начинает охоту загадочная организация, располагающая обширными ресурсами и желающая получить секрет бесконечной жизни.

«Было важно, чтобы в ней чувствовалась тяжесть тысячи и тысячи прожитых лет, — говорит Терон о своей героине. — Для нее нет ничего хуже ощущения, что она ничего не делает. В чем смысл, понимаете? Она утратила веру не только в себя, но и в человечество. Мне кажется, в наше время многим очень знакомо это чувство. В жизни бывают моменты, когда ты смотришь на мир и думаешь: „О Господи…“ Появляется ощущение, что ты тащишь камень на гору».

Вместе с Терон в «Старой гвардии» снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Джина Принс-Байтвуд поставила картину по сценарию Руки и Фернандеза.

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Источник: Vanity Fair