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Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале «Кеноби»

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Согласно источникам сайта LRM, Disney планирует вернуть на экраны Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокера. По информации инсайдеров, продюсеры сейчас ведут переговоры с актером и предлагают ему появиться в знакомом образе в безымянном сериале Disney+ про Оби-Вана Кеноби. Вероятно, речь идет о небольшом камео в сцене флешбэка.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

После того как Кристенсен в последний раз сыграл Энакина в третьем эпизоде «Звездных войн», он вновь вернулся к персонажу в «Скайуокер. Восход». По слухам, актер должен был появиться на экране вместе с другими джедаями во время финального противостояния с Палпатином. Однако в итоге его камео вырезали, когда Джей Джей Абрамс решил ограничиться лишь голосами персонажей.

Подробности сюжета сериала «Кеноби» не раскрываются. Предполагается, что его действие развернется после «Мести ситхов» и покажет, чем герой занимался до встречи с Люком Скайуокером. Юэн Макгрегор, сыгравший персонажа в трилогии приквелов, вернется в сериале в роли Кеноби.

24 января работа над сериалом о Кеноби была временно приостановлена. Это произошло из-за того, что глава Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди осталась недовольна сценарием Хуссейна Амини. Как утверждают источники, Кеннеди не понравилось, что сюжет проекта напоминает «Мандалорца» Джона Фавро. В итоге студия нашла нового автора в лице Джоби Харольда и временно отложила начало производство, пока не будет готова новая версия сценария.

Дата выхода сериала неизвестна.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: LRM

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Режиссер:Анна Меликян
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