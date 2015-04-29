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Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров

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С подачи пользователя @swissarmysimp в Twitter начали подбирать фильмы, которые странно и необычно смотрятся в фильмографии одного режиссера. Так, Адам МакКей успел поработать над комедиями вроде «Сводных братьев» и снять картину о финансовом кризисе «Игра на понижение», а Джеймс Мэнголд — одновременно режиссер сурового «Логана» и веселых «Кейт и Лео».

Предложенные пользователями варианты очень точно демонстрируют, насколько разнообразной и разносторонней может быть карьера кинематографиста. Тот же Джордж Миллер в свое время переключился с «Бэйбом» с апокалиптического «Безумного Макса» на милое семейное кино.

Энг Ли — «Горбатая гора» / «Халк»

Тодд Филлипс — «Джокер» / «Мальчишник: Часть III»

Джордж Миллер — «Безумный Макс: Дорога ярости» / «Бэйб: Четвероногий малыш»

Джеймс Мэнголд — «Кейт и Лео» / «Логан»

Мартин Скорсезе — «Хранитель времени» / «Молчание»

Роберт Уайз — «Звуки музыки» / «Звездный путь: Фильм»

Фрэнсис Форд Коппола — «Крестный отец» / «Джек»

Майк Ходжис — «Убрать Картера» / «Флэш Гордон»

Гай Ричи — «Карты, деньги, два ствола» / «Аладдин»

Адам МакКей — «Сводные братья» / «Игра на понижение»

Питер Фаррелли — «Зеленая книга» / «Тупой и еще тупее»

Джонатан Демме — «Молчание ягнят» / «Рики и Флэш»

Брэд Бёрд — «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» / «Рататуй»

Дэвид Гордон Грин — «Ананасовый экспресс» / «Хэллоуин»

Жан-Пьер Жёне — «Амели» / «Чужой 4: Воскрешение»

Стивен Гейган — «Сириана» / «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

С другими вариантами можно ознакомиться в Twitter.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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