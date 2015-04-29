Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров

С подачи пользователя @swissarmysimp в Twitter начали подбирать фильмы, которые странно и необычно смотрятся в фильмографии одного режиссера. Так, Адам МакКей успел поработать над комедиями вроде «Сводных братьев» и снять картину о финансовом кризисе «Игра на понижение», а Джеймс Мэнголд — одновременно режиссер сурового «Логана» и веселых «Кейт и Лео».
Предложенные пользователями варианты очень точно демонстрируют, насколько разнообразной и разносторонней может быть карьера кинематографиста. Тот же Джордж Миллер в свое время переключился с «Бэйбом» с апокалиптического «Безумного Макса» на милое семейное кино.
Энг Ли — «Горбатая гора» / «Халк»
Тодд Филлипс — «Джокер» / «Мальчишник: Часть III»
Джордж Миллер — «Безумный Макс: Дорога ярости» / «Бэйб: Четвероногий малыш»
Джеймс Мэнголд — «Кейт и Лео» / «Логан»
Мартин Скорсезе — «Хранитель времени» / «Молчание»
Роберт Уайз — «Звуки музыки» / «Звездный путь: Фильм»
Фрэнсис Форд Коппола — «Крестный отец» / «Джек»
Майк Ходжис — «Убрать Картера» / «Флэш Гордон»
Гай Ричи — «Карты, деньги, два ствола» / «Аладдин»
Адам МакКей — «Сводные братья» / «Игра на понижение»
Питер Фаррелли — «Зеленая книга» / «Тупой и еще тупее»
Джонатан Демме — «Молчание ягнят» / «Рики и Флэш»
Брэд Бёрд — «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» / «Рататуй»
Дэвид Гордон Грин — «Ананасовый экспресс» / «Хэллоуин»
Жан-Пьер Жёне — «Амели» / «Чужой 4: Воскрешение»
Стивен Гейган — «Сириана» / «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
С другими вариантами можно ознакомиться в Twitter.
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