Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров

С подачи пользователя @swissarmysimp в Twitter начали подбирать фильмы, которые странно и необычно смотрятся в фильмографии одного режиссера. Так, Адам МакКей успел поработать над комедиями вроде «Сводных братьев» и снять картину о финансовом кризисе «Игра на понижение», а Джеймс Мэнголд — одновременно режиссер сурового «Логана» и веселых «Кейт и Лео».

Предложенные пользователями варианты очень точно демонстрируют, насколько разнообразной и разносторонней может быть карьера кинематографиста. Тот же Джордж Миллер в свое время переключился с «Бэйбом» с апокалиптического «Безумного Макса» на милое семейное кино.

С другими вариантами можно ознакомиться в Twitter.

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