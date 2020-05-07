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Энди Серкис прочитает «Хоббита» целиком в прямом эфире. И соберет денег на благотворительность

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Звезда трилогии «Властелин колец» Энди Серкис проведет благотворительный прямой эфир, во время которого планирует собрать денег для нуждающихся. В эфире, который состоится 8 мая, Серкис намерен в течение 12 часов читать целиком «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина.

Серкис объявил о предстоящем чтении «Хоббита» в Twitter. Он опубликовал видео, в котором рассказал об акции и попутно показал, что сейчас работает над монтажом «Венома 2».

«Многие из нас тяжело переносят изоляцию во время карантина, — говорит Серкис. — В это тяжелое время я бы хотел вас взять с собой в одно из величайших из когда-либо написанных фэнтезийных приключений. 12-часовой марафон в кресле через Средиземье и сбор денег для двух потрясающих благотворительных организаций, которые сейчас изо всех сил работают для тех, кому нужна помощь».

Деньги предлагается жертвовать через кампанию GoFundMe. Собранные средства будут переведены британским благотворительным организациям NHS Charities Together и Best Beginnings.

Ранее на сайте Wizarding World, посвященном вселенной «Гарри Поттера», начал работу благотворительный литературный проект в поддержку людей во время изоляции. Начиная с 5 мая Дэниэл Рэдклифф, Клаудия Ким, Эдди Редмэйн, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Дакота Фаннинг и Нома Думезвени будут читать главы из книги «Гарри Поттер и философский камень».

Трилогии «Хоббит» и «Властелин колец» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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