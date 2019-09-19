Пользователи КиноПоиска выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

КиноПоиск провел во «ВКонтакте» опрос среди пользователей и выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне они считают главными. По результатам голосования, в котором приняли участие свыше 13 тысяч человек, больше всего голосов набрала картина 1973 года «В бой идут одни „старики“» — ее выбрали 41,21% пользователей. Фильм Леонида Быкова занял первое место с большим отрывом. Следующей по популярности стала лента «…А зори здесь тихие» (18,16%), а замыкает тройку лидеров телепроект «Семнадцать мгновений весны» (10,75%).

Главные отечественные фильмы о войне по мнению пользователей КиноПоиска:

Все картины, ставшие лидерами опроса, входят в топ-250 КиноПоиска и считаются общепризнанной классикой. В 1973 году картина Станислава Ростоцкого удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году.

Кроме фильмов, представленных в опросе, пользователи КиноПоиска предложили множество собственных вариантов. Они назвали такие картины о Великой Отечественной войне, как «Они сражались за Родину», «Батальоны просят огня», «Альпийская баллада», «Офицеры», «Брестская крепость», «Освобождение», «Проверка на дорогах», «Отец солдата», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Горячий снег» и многие другие.

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на КиноПоиск HD появилась подборка значимых фильмов и сериалов, в которую вошли советская киноклассика и российские премьеры последних лет. Благодаря технологии DeepDive во время просмотра можно вспомнить или узнать имена персонажей в кадре и актеров, которые их играют. Технология доступна на телевизорах LG и Samsung и в веб-версии.