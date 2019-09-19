КиноПоиск

Пользователи КиноПоиска выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Обсудить0

КиноПоиск провел во «ВКонтакте» опрос среди пользователей и выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне они считают главными. По результатам голосования, в котором приняли участие свыше 13 тысяч человек, больше всего голосов набрала картина 1973 года «В бой идут одни „старики“» — ее выбрали 41,21% пользователей. Фильм Леонида Быкова занял первое место с большим отрывом. Следующей по популярности стала лента «…А зори здесь тихие» (18,16%), а замыкает тройку лидеров телепроект «Семнадцать мгновений весны» (10,75%).

Главные отечественные фильмы о войне по мнению пользователей КиноПоиска:

Все картины, ставшие лидерами опроса, входят в топ-250 КиноПоиска и считаются общепризнанной классикой. В 1973 году картина Станислава Ростоцкого удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году.

Кроме фильмов, представленных в опросе, пользователи КиноПоиска предложили множество собственных вариантов. Они назвали такие картины о Великой Отечественной войне, как «Они сражались за Родину», «Батальоны просят огня», «Альпийская баллада», «Офицеры», «Брестская крепость», «Освобождение», «Проверка на дорогах», «Отец солдата», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Горячий снег» и многие другие.

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на КиноПоиск HD появилась подборка значимых фильмов и сериалов, в которую вошли советская киноклассика и российские премьеры последних лет. Благодаря технологии DeepDive во время просмотра можно вспомнить или узнать имена персонажей в кадре и актеров, которые их играют. Технология доступна на телевизорах LG и Samsung и в веб-версии.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Опрос: Американские зрители ждут экранизации игр «Super Mario Bros.» и «Pac-Man»

Опрос: Американские зрители ждут экранизации игр «Super Mario Bros.» и «Pac-Man»

3 марта30
Опрос: «Друзей» назвали главным сериалом 1990-х

Опрос: «Друзей» назвали главным сериалом 1990-х

19 сентября 201929
Опрос: «Во все тяжкие» назвали главным сериалом 2000-х

Опрос: «Во все тяжкие» назвали главным сериалом 2000-х

11 сентября 201945
Опрос: «Игра престолов» возглавила список любимых сериалов россиян

Опрос: «Игра престолов» возглавила список любимых сериалов россиян

24 июля 201952

Главное сегодня

Сериалы

Приручая Вилланель: Как новый сезон «Убивая Еву» превращает бестию в человека

Сегодня2
Приручая Вилланель: Как новый сезон «Убивая Еву» превращает бестию в человека
Новая серия «Рика и Морти»: Что это было?
КиноПоиск HD

Новая серия «Рика и Морти»: Что это было?

Сегодня7
Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный

Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный

3 минуты назад0
Первые кадры из боевика «Старая гвардия»: Шарлиз Терон в компании бессмертных

Первые кадры из боевика «Старая гвардия»: Шарлиз Терон в компании бессмертных

54 минуты назад1
«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия
В предыдущих сериях

Подкаст«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия

Вчера6
Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале «Кеноби»

Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале «Кеноби»

час назад1
Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров
Бюро находок

Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров

2 часа назад3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт