Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

Во время записи подкаста Bits & Pretzels Кевин Спейси заявил, что прекрасно понимает тех, кто потерял работу в связи с пандемией коронавируса. Актер считает, что люди оказались в той же ситуации, в которой оказался он сам, после того как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Запись подкаста состоялась в апреле, но на слова Спейси обратили внимание только сейчас.

«Не люблю говорить людям, что понимаю ситуацию, в которой они оказались, потому что, мне кажется, это обесценивает их переживания, их уникальный и очень личный опыт, — говорит Спейси. — Но в данном случае, мне кажется, я могу понять чувство, когда весь твой мир неожиданно остановился».

«Мы оказались в похожей ситуации, пускай и по разным причинам и при разных обстоятельствах. Я думаю, наши переживания во многом схожи, — продолжает актер. — Я понимаю чувство, когда тебе неожиданно говорят, что ты не можешь вернуться к работе или ты можешь потерять работу, и ты совершенно никак не способен повлиять на происходящее».

Скандал вокруг Спейси, в результате которого он был уволен из сериала «Карточный домик» и драмы «Все деньги мира», разгорелся осенью 2017 года. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда тот был 14-летним подростком. Впоследствии с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения и впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации.

Несмотря на многочисленные обвинения (и расследование, которое вела британская полиция), до суда дошло только одно уголовное дело. В середине июля прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Спейси по обвинению в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в Нантакете в 2016 году. Дело прекратилось в связи с недоступностью свидетеля обвинения.

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