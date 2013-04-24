КиноПоиск

Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

Обсудить0

Во время записи подкаста Bits & Pretzels Кевин Спейси заявил, что прекрасно понимает тех, кто потерял работу в связи с пандемией коронавируса. Актер считает, что люди оказались в той же ситуации, в которой оказался он сам, после того как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Запись подкаста состоялась в апреле, но на слова Спейси обратили внимание только сейчас.

«Не люблю говорить людям, что понимаю ситуацию, в которой они оказались, потому что, мне кажется, это обесценивает их переживания, их уникальный и очень личный опыт, — говорит Спейси. — Но в данном случае, мне кажется, я могу понять чувство, когда весь твой мир неожиданно остановился».

«Мы оказались в похожей ситуации, пускай и по разным причинам и при разных обстоятельствах. Я думаю, наши переживания во многом схожи, — продолжает актер. — Я понимаю чувство, когда тебе неожиданно говорят, что ты не можешь вернуться к работе или ты можешь потерять работу, и ты совершенно никак не способен повлиять на происходящее».

Скандал вокруг Спейси, в результате которого он был уволен из сериала «Карточный домик» и драмы «Все деньги мира», разгорелся осенью 2017 года. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда тот был 14-летним подростком. Впоследствии с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения и впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации.

Несмотря на многочисленные обвинения (и расследование, которое вела британская полиция), до суда дошло только одно уголовное дело. В середине июля прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Спейси по обвинению в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в Нантакете в 2016 году. Дело прекратилось в связи с недоступностью свидетеля обвинения.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Роман Курцын, Гарик Харламов и другие звезды подрались удаленно в видео Гоши Куценко

Роман Курцын, Гарик Харламов и другие звезды подрались удаленно в видео Гоши Куценко

Вчера22
Гора из «Игры престолов» установил новый мировой рекорд. Он поднял штангу весом 501 кг

Гора из «Игры престолов» установил новый мировой рекорд. Он поднял штангу весом 501 кг

3 мая21
Райан Рейнольдс рассказал, как заставить смеяться Дуэйна Джонсона

Райан Рейнольдс рассказал, как заставить смеяться Дуэйна Джонсона

Вчера3
Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

24 апреля13

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия

Вчера5
«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия
Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Вчера20
Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

53 минуты назад2
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

час назад4
Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино
Сериалы

Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино

5 мая8
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон работает над подводными сценами

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон работает над подводными сценами

2 часа назад5
Компании Бондарчука и Бекмамбетова включены в перечень лидеров кинопроизводства

Компании Бондарчука и Бекмамбетова включены в перечень лидеров кинопроизводства

Вчера12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт