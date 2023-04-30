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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон работает над подводными сценами

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Продюсер Джон Ландау продолжает разбирать архив фотографий со съемочной площадки сиквелов «Аватара». На этот раз он показал, как режиссер Джеймс Кэмерон общается с актерами и съемочной группой во время работы над подводными сценами. Фото вновь подтверждают, что часть действия продолжений развернется в водах Пандоры.

«Фото со съемок, на которых Джим руководит актерами, прежде чем они погрузятся под воду для съемок сцены из сиквелов „Аватара“, — написал Ландау. — Что это за белое вещество на поверхности воды? Это маленькие белые шарики, которые нужны, чтобы защитить систему захвата движения от света сверху. Вместе с тем они позволяют людям без проблем выплыть наверх при необходимости».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сейчас съемки продолжения, которые должны были пройти в Новой Зеландии, заморожены в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда работа над проектом возобновится.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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