Зрители разочарованы третьим сезоном «Мира Дикого Запада». Какие вопросы остались после финала?

4 мая вышла последняя серия третьего сезона «Мира Дикого Запада». Критики и зрители приняли финал неоднозначно. Многие считают, что сериал по-прежнему красивый, но слабый в плане сценария. Рейтинг восьмой серии на Rotten Tomatoes составляет 56%, а седьмой — 50%.

В конце авторы ответили на ряд вопросов и в то же время оставили новые. В основном они связаны с заделом на четвертый сезон. Мы выбрали из них самые главные.

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Что произошло в новом сезоне

В отличие от предыдущих сезонов, третий имеет линейный сюжет. События происходят последовательно, а сценаристы не путают зрителя скачками во времени. По мнению фанатов, «Мир Дикого Запада» утратил свою загадочность и стал более понятным.

Тем не менее авторы все равно умудрились обмануть ожидания. После восстания в парке было очевидно, что Долорес (Эван Рэйчел Вуд) — главная злодейка шоу, однако в третьем сезоне она решила не истреблять человечество и пожертвовала собой ради его будущего.

То же самое относится и к Мейв (Тэнди Ньютон). Ее благородное желание найти дочь во многом роднило ее с людьми, тогда как Долорес не хотела ничего, кроме войны. В конце сезона героини едва не стали заклятыми врагами, однако Мейв нашла общий язык с Долорес и даже спасла ее соратника Калеба (Аарон Пол).

Что касается Бернарда (Джеффри Райт), то теперь его роль значительно сократилась. Любое его появление было связано с попытками остановить Долорес, которые ни к чему не привели. Хоть сколько-нибудь важным герой стал лишь под конец, когда понял, что изначально играл по правилам своего врага.

Что увидел Бернард в «Возвышенности» и сколько времени он там провел?

До финала было неясно, какая роль в плане Долорес отведена Бернарду. В конце выяснилось, что ему достался ключ к «Возвышенности» (Sublime) — виртуальному пространству, где оказалось большинство андроидов парка, включая дочь Мейв. После стычки с Уильямом (Эд Харрис), который решил очистить мир от роботов, Бернард приводит раненого Стаббса (Люк Хемсворт) в отель и подключается к «Возвышенности». Вскоре он теряет «сознание» и открывает глаза уже в другой сцене. Она происходит в той же комнате, в ней мы видим Бернарда, покрытого слоем пыли, однако Стаббса в кадре нет.

Этот эпизод оставляет ряд вопросов. Очевидно, Бернард провел в «Возвышенности» не один год, но сколько именно? Что он там увидел? Как сильно изменился мир, учитывая скачок во времени? И если Стаббс выжил, почему он не перенес Бернарда в другое место?

Как Шалорес смогла взять под контроль Долорес и какова ее цель?

Прежде чем покинуть парк в финале второго сезона, Долорес сделала несколько своих копий. Одна из них приняла облик Шарлотты (Тесса Томпсон) — исполнительного директора Delos, которая погибла после восстания андроидов. В сети этот хост получил забавное имя Шалорес. В отличие от других андроидов, у нее есть привязанность к людям, а именно к семье Шарлотты, под видом которой она шпионит в Delos.

После гибели своих «родных» от рук Серака Шалорес сначала проникает в сознание Долорес, а затем полностью обездвиживает ее. Каким образом копия взяла контроль над оригиналом, сценаристы не объяснили. В первом сезоне похожая способность — управлять другими роботами — появилась у Мейв, но в этом ей помогли техники Delos.

Долорес действительно погибла?

Главный антагонист сезона Серак (Венсан Кассель) охотился за Долорес, чтобы получить данные гостей парков Delos. Так он надеялся усовершенствовать «Ровоам» — искусственный интеллект, который просчитывает будущее людей, чтобы сделать мир безопаснее. В финале Серак находит Долорес и узнает, что у нее нет доступа к серверам Delos. После этого, подключившись в «Ровоаму», она лишает Серака доступа к ИИ и передает его Калебу, после чего, предположительно, погибает.

Вернется ли Долорес в следующих сезонах, пока не ясно. В прошлом она не раз оказывалась на волосок от гибели, но каждый раз выживала. Незадолго до финала ее спас Калеб, поместив ядро в запасное тело. Также не стоит забывать, что Шалорес теперь создает новых андроидов, и не исключено, что сценаристы используют ее технику, чтобы вернуть героиню.

Что будет с ее копиями?

В конце четвертой серии мы узнали, что модули, которые Долорес забрала из парка, были ее копиями. Они приняли облики Шалорес, Лоуренса (Клифтон Коллинз-мл.), Мартина Коннелса (Томми Флэнаган) и Мусаши (Хироюки Санада). И если судьба лже-Шарлотты нам известна, то с остальными все не так однозначно. Тот же Лоуренс по-прежнему на свободе, а модули Коннелса и Мусаши, которые считаются погибшими, могли уцелеть.

Пока не ясно, как поведут себя эти хосты в будущем. Пример Шалорес показал, что копия способна не подчиняться хозяину и даже контролировать его. Так что Лоуренс может как поддержать Калеба, так и начать войну с людьми, от которой в итоге отказалась Долорес.

Какое будущее у Калеба и Мейв?

Перед смертью Долорес признается Мейв, что больше не намерена уничтожать человечество и хочет разрушить прежний порядок, чтобы построить новый — тот, при котором люди получат свободу и смогут мирно сосуществовать с андроидами. Мейв, не теряющая надежды воссоединиться с дочерью, принимает ее сторону.

Она объединяется с Калебом, которому Долорес помогла уничтожить «Ровоама». Мейв объясняет ее выбор тем, что Калеб, несмотря на скверное прошлое и влияние ИИ, часто поступал по своей воле.

После уничтожения «Ровоама» мир меняется. Люди, чью жизнь до этого определял алгоритм, получают свободу, и вскоре планета погружается в хаос.

Трудно сказать, какую роль в новом сезоне сыграют Мейв и Калеб. Первая все еще хочет увидеть дочь, а второй, похоже, возглавит человечество после революции. Но смогут ли они да и вообще другие люди и роботы найти общий язык, учитывая бойню в парке? Более того, у героев есть два потенциальных злодея с обеих сторон — это Шалорес с целой армией хостов и, возможно, Серак. Так что говорить о мире еще рано.

А что будет с Сераком?

В конце мы узнали, что все это время Серак подчинялся «Ровоаму», а не наоборот. В этой же сцене Мейв убивает его людей, а сам Серак получает ранение, но не умирает. На его глазах Калеб, имеющий доступ к «Ровоаму», приказывает компьютеру самоликвидироваться, тем самым освобождая человечество от контроля ИИ. В итоге Серак, который хотел улучшить свой суперкомпьютер, лишается главной цели.

Тем не менее его рано списывать со счетов. Серак — по-прежнему самый богатый человек в мире, который владеет контрольным пакетом акций Delos. Если компания устоит после свержения «Ровоама», парки и их хосты будут в его руках.

О чем говорит сцена после титров?

В заключительной сцене Уильям приходит в офис Delos и узнает, что Шалорес создала его клона и теперь готовит целую армию андроидов. Судя по всему, она хочет отомстить человечеству за гибель семьи Шарлотты и заодно продолжить геноцид, от которого отказалась Долорес.

Появление копии Уильяма отсылает нас к послетитровой сцене второго сезона. В ней Человек в черном видит покойную дочь и признается, что не помнит, как долго находится в парке. Зрители полагают, что это происходит уже после третьего сезона — клона Уильяма вновь тестируют, но только непонятно зачем.



Но вернемся к плану Шалорес. После того как Уильям предположительно погибает от рук клона, нам показывают лабораторию, где создаются новые хосты. По одной из теорий, Шалорес использует данные гостей парков, собранные Уильямом, для создания копий людей. Если это правда, то четвертый сезон вряд ли начнется кровавой бойней. Вероятно, Шалорес будет постепенно внедрять роботов в ряды людей, чтобы взять контроль над миром в свои руки.