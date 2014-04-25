Компании Бондарчука и Бекмамбетова включены в перечень лидеров кинопроизводства

Фонд кино объявил обновленный список компаний-лидеров российской киноиндустрии. В новый перечень вошло девять кинокомпаний: «Арт Пикчерс Студия», «Базелевс», «ВБД Груп», «Водород 2011», «Дирекция кино», «Кинокомпания „СТВ“», «Марс Медиа Этертейнмент», «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова» и «Централ партнершип».

Руководителями этих компаний выступают Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Анатолий Максимов, Никита Михалков, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Рубен Дишдишян и другими.

«Нон-Стоп Продакшн», «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» и «Творческо-производственное объединение „РОК“», ранее входившие перечень, в 2020 году исключены из списка лидеров. Они, тем не менее, ранее были включены в список системообразующих предприятий министерства культуры.

«В соответствии с методикой составления рейтинга при определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние 5 лет, — говорится на сайте Фонда кино. — По следующим критериям: зрительская оценка — посещаемость фильмов компании в кинотеатрах нашей страны, за рубежом, а также их телевизионный рейтинг; профессиональная оценка — количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами; продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов».

Список утвержден советом Фонда кино в обновленном составе под председательством советника президента Российской Федерации Владимира Толстого.

Источник: Фонд кино

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