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Райан Рейнольдс рассказал, как заставить смеяться Дуэйна Джонсона

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В беседе с Джимми Фэллоном Райан Рейнольдс заявил, что знает идеальный способ рассмешить Дуэйна Джонсона. По словам актера, они с Джонсоном знакомы уже почти 15 лет и регулярно пытаются развеселить друг друга, но лучший подход — повторить слова Джонсона, только быстрее и с матом.

«Например, его реплика — „Спецагент Джон Хардли, ФБР“. Если повторить ее процентов на 27 быстрее и с матом в конце (типа „Спецагент Джон Хардли, ФБР, ублюдок“), то все, его больше нет, — говорит Рейнольдс. — Он уходит и не возвращается».

До начала массового карантина Рейнольдс и Джонсон вместе снимались в экшен-комедии «Красное уведомление». Прежде чем производство заморозили из-за пандемии коронавируса, они успели закончить примерно половину проекта. Актер признался, что можно было бы сделать и больше, если бы они с Джонсоном не «тратили 90% времени на занятия всякой херней».

Ранее в день рождения Джонсона Рейнольдс опубликовал в Instagram фото со съемок картины. В подписи он также сообщил, что на площадке они 90% времени смеялись, «иначе могли бы закончить фильм к сроку».

Подробности сюжета «Красного уведомления» не раскрываются. Источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон играет агента ФБР, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете (Рейнольдс). В картине также снимается Галь Гадот, но о ее роли пока ничего не известно.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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