Тизер фильма «Космический корабль „Победа“»: Масштабная южнокорейская фантастика о космосе

Приключенческая фантастическая картина «Космический корабль „Победа“» — первая крупная попытка южнокорейского кинематографа покорить космос. Судя по тизеру, средств и сил на проект не пожалели: в ролике есть гигантские космические станции, роботы, футуристические города, взрывы и космические битвы. Другими словами все, чего зритель ждет от хорошей зрелищной фантастики.

Действие разворачивается в 2092 году. Космический корабль «Победа» бесстрашно бороздит просторы Вселенной. Под руководством красавицы капитана (Ким Тхэ-ри) команда, состоящая из вечного нищеброда Тхэ-хо (Сон Джун-ги), матерого космонавта по имени Тайгер Пак (Чин Сон-гю) и робота (Ю Хэ-джин), отправляется навстречу приключениям.