Киану Ривз на лошади и Зои Белл на капоте: 10 крутых трюков в кино

В конце апреля студенты школы каскадеров Campus Univers Cascades запустили челлендж #CUCchallenge. Каждый из них записал видео, в котором показал владение боевыми навыками, а затем все ролики смонтировали в один клип. Так участники решили бросить вызов коронавирусу.

Недавно челлендж поддержала каскадер Зои Белл. Для ее ролика снялись известные актрисы, среди которых Марго Робби, Холли Берри и Скарлетт Йоханссон.

Мы решили продолжить флешмоб и вспомнили самые впечатляющие трюки в кино. Некоторые едва не стоили каскадерам жизни.

В фильме есть сцена, где Итан Хант проникает в серверную самого высокого здания в мире — «Бурдж-Халифа». Но попадает он туда не через коридоры, а буквально взбираясь по небоскребу. Дублер для съемок не потребовался: Круз выполнил опасный трюк самостоятельно, несмотря на высоту башни (828 метров).

У каскадеров «Сорвиголовы» было несколько задач: они хотели не только изобразить боевые навыки героя, но и то, как ими владеет слепой человек, который компенсирует зрение обостренным слухом. Также координатор трюков Филип Дж. Сильвера хотел показать, что супергерой не всесилен и может устать после серии ударов.

Все это видно в сцене драки из первого сезона, смонтированной в виде одного кадра.

Дилогия Гарета Эванса примечательна тем, что в ней играют мастера боевых искусств. Среди них — уроженцы Индонезии Ико Уайс и Яян Рухьян. Все трюки в фильмах они выполняют самостоятельно. Поскольку Уайс и Рухьян тщательно отрабатывают хореографию, тренировка финальной битвы из «Рейда 2» выглядит не менее реалистично, чем сцена в самом фильме.

Чтобы усвоить хореографию «Взрывной блондинки», Шарлиз Терон тренировалась на протяжении шести недель. За один съемочный дубль актриса наносила коллегам по кадру около 20 «ударов». Это довольно сложно, поскольку все движения в каждой сцене заранее продуманы, и если актер забывает хотя бы про одно, то весь дубль идет насмарку.

К слову, трюки в фильме курировал Сэм Харгрейв, режиссер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению», о котором мы писали здесь.

Джеки Чан давно известен как мастер трюков и за свою карьеру успел получить множество травм — от вывиха таза до переломов пальцев и ребер. В конце «Полицейской истории» он прыгает на шест, раскаленный от ламп, и спускается по нему на несколько этажей. Этот дубль закончился для Джеки травмой спины и ожогами второй степени.

В третьей части своих приключений Джон Уик спасается от врагов верхом на лошади. Во время съемок у Киану Ривза было несколько дублеров, однако актер отработал сцену сам — его страховали с помощью тросов.

В съемках знаменитой гонки из «Бен-Гура» было задействовано 1500 актеров массовки. Чарлтон Хестон самостоятельно управлял лошадьми, за исключением одной сцены. Когда его герой врезается в обломки другой колесницы, мы видим, что он чуть не падает на землю. В этом эпизоде вместо Хестона снялся каскадер Джо Канатт, и трюк едва не стоил ему жизни. Дублера почти выбросило из квадриги, но он вовремя схватился за борт.

На видео этот момент начинается после 45-й секунды.

Исполнители главных ролей в «13-м районе» знают о трюках не понаслышке. Сирил Раффаэлли — известный каскадер, он работал над сиквелами «Перевозчика» и «Такси». А Давид Белль — основатель и лидер мирового паркур-движения. Поэтому все экшен-сцены в фильме сняты без страховочных тросов и компьютерной графики, включая погоню за главным героем.

Зои Белл — каскадер со стажем. В разное время она подменяла Кейт Бланшетт в третьем «Торе» и Уму Турман в «Убить Билла». В «Доказательстве смерти», где Белл сыграла одну из ролей, есть погоня, в которой ее героиня забирается на капот машины. Актриса выполнила трюк сама, несмотря на то что автомобиль разгонялся до 140 километров в час.

При этом Тарантино пришлось переснять пару дублей. Белл привыкла, что во время трюков каскадер не должен смотреть в камеру, тогда как Квентин хотел, чтобы зрители видели ее лицо.

Сложные трюки были и в эпоху немого кино. Своей любовью самостоятельно отыгрывать опасные сцены прославился Бастер Китон. Например, в «Пароходном Билле» на его героя падает стена дома, но он чудом выживает. Китон остался верен себе и вновь совместил профессии актера и каскадера.

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