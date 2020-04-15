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Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма

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Фанаты приключений рокеров-раздолбаев могут увидеть себя на экране в комедии «Билл и Тед». Авторы продолжения запустили акцию «Тусовка с Биллом и Тедом», участникам которой предлагается записать музыкальное видео, которое в итоге может быть включено в фильм.

Строгих правил о том, что именно должно быть в видео, нет. Фанатов призывают проявить фантазию и дать волю воображению. По словам Эда Соломона, сценариста фильма, для видео можно станцевать, сыграть на швабре и просто повеселиться на экране. При этом даже необязательно уметь играть на музыкальных инструментах — авторы не планируют использовать оригинальный звук. В конечном итоге самое главное — общее настроение роликов.

«Мы хотим разнообразия, мы хотим, чтобы люди свободно использовали свою креативность и воображение, — говорит Соломон. — Думаю, в идеальном мире мы бы хотели получить самые разные вещи — людей с различными инструментами, людей без них. Людей из нашего времени и из самых разных эпох. И даже из разных мест, если подумать».

«К слову, это не означает, что обязательно надо переодеваться в известную историческую личность (в таком случае могу представить, что мы бы получили 1800 Авраамов Линкольнов), — продолжает сценарист. — Скорее, если вам самим захочется, мы бы хотели включить людей, которые словно из разных временных периодов (и не забудьте сделать остальное видео в том же стиле)».

Видео до 20 мая можно отправить сюда.

Главными героями комедии вновь станут Билл и Тед, которые в юности рассчитывали стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасет мир. Но реальность взяла свое: о музыке уже пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью.

Однако и здесь все не клеится. Браки разваливаются, собственные дети в них разочарованы. Все меняется с появлением пришельца из будущего. Он сообщает, что у Билла и Теда есть лишь 78 минут, чтобы написать песню и спасти Вселенную от гибели. Время на исходе, и приятели, уставшие от быта, с радостью берутся за дело, отправляясь в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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