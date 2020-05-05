Роман Курцын, Гарик Харламов и другие звезды подрались удаленно в видео Гоши Куценко

Гоша Куценко вслед за голливудскими актрисами записал вместе с российскими знаменитостями видео «Ударим по коронавирусу #СидяДома!». В ролике звезды, находящиеся в самоизоляции, дерутся друг с другом на расстоянии: удар, нанесенный в камеру, переносится следующему участнику. Таким образом, Куценко бьет Александра Ревву, а тот передает удар Тимуру Батрутдинову.

Вместе с Куценко, Реввой и Батрутдиновым в ролике снялись Гарик Харламов, Андрей Носков, Михаил Ефремов, Александр Робак, Денис Бургазлиев, Анатолий Руденко, Елена Дудина, Юлия Хлынина, Ника Вайпер, Вячеслав Разбегаев, Полина Куценко, Роман Курцын, Наталья Щукина, Антон Иванов и другие.

Виртуальная драка проходит под песню Куценко «Сидя дома» и заканчивается на Иванове, который отказывается отвечать и вместо этого укладывается спать.

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