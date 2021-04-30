Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

Стрим-сервис Netflix предлагает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») занять режиссерское кресло фантастического боевика «Яркость 2», сиквела картины 2017 года. Летерье заменит на этом посту Дэвида Эйра, который планировал сам поставить продолжение, но в итоге был вынужден отказаться от проекта в связи с загруженным рабочим графиком.

Работа над сиквелом ведется уже без участия Макса Лэндиса, который написал сценарий оригинального фильма. Согласно источникам, между Лэндисом и Эйром возникли творческие разногласия, что и привело к расставанию. Вместо Лэндиса сценарий продолжения напишет Эван Спилиотопулос, работавший над картинами «Красавица и чудовище», «Белоснежка и охотник 2» и «Геракл».

Ожидается, что Уилл Смит и Джоэл Эдгертон вновь сыграют двух лос-анджелесских полицейских — человека и орка, работающих в мире, где люди и магические существа живут бок о бок. В первом фильме им пришлось защищать волшебную палочку от преступников, продажных полицейских и эльфов. Сюжет продолжения пока остается неизвестным.

«Яркость» — один из первых крупных полнометражных проектов Netflix, после которого компания начала активно вкладываться в производство фильмов. По данным стрим-сервиса, за первую неделю «Яркость» посмотрело примерно 60 миллионов пользователей.

Дата релиза «Яркости 2» пока не сообщается.

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Источник: Deadline