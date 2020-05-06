Кейт Бланшетт может сняться в экранизации игры «Borderlands»

Студия Lionsgate начала переговоры с Кейт Бланшетт относительно участия в экранизации видеоигры «Borderlands», сообщает Variety. Актрисе предлагают роль Лилит — героини с псионическими способностями. Элай Рот занимает режиссерское кресло проекта. Крэйг Мэйзин напишет сценарий адаптации.

«Borderlands» — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, созданный компанией Gearbox Software. Действие разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество ринулось в поисках лучшей жизни. Однако, как вскоре выяснилось, Пандора — место исключительно недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. Многие переселенцы покинули планету, а оставшееся население погрузилось в хаос и беззаконие. Возможность все изменить появилась вместе с неким Хранилищем, в котором, как говорят, находится множество технологий и тайн инопланетян.

Лилит в игре «Borderlands»

Игроки отправляются на поиски Хранилища, попутно знакомясь с местным колоритом, сражаясь с бандитами и помогая окружающим. Главные особенности «Borderlands» — разнообразное оружие и визуальный стиль, созданный с применением технологии cel-shading.

Игра увидела свет в 2009 году и была тепло принята игроками и критиками. В 2012-м вышло продолжение «Borderlands 2», а в 2019 году на прилавках магазинов появилась третья часть. В общей сложности было продано более 57 миллионов копий игровой серии, которая послужила основой для комиксов, фигурок, настольных игры и прочих сопутствующих товаров.

На данный момент неизвестно, когда экранизация «Borderlands» увидит свет.

Источник: Variety

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