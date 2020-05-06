КиноПоиск

Кейт Бланшетт может сняться в экранизации игры «Borderlands»

Обсудить0

Студия Lionsgate начала переговоры с Кейт Бланшетт относительно участия в экранизации видеоигры «Borderlands», сообщает Variety. Актрисе предлагают роль Лилит — героини с псионическими способностями. Элай Рот занимает режиссерское кресло проекта. Крэйг Мэйзин напишет сценарий адаптации.

«Borderlands» — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, созданный компанией Gearbox Software. Действие разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество ринулось в поисках лучшей жизни. Однако, как вскоре выяснилось, Пандора — место исключительно недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. Многие переселенцы покинули планету, а оставшееся население погрузилось в хаос и беззаконие. Возможность все изменить появилась вместе с неким Хранилищем, в котором, как говорят, находится множество технологий и тайн инопланетян.

Лилит в игре «Borderlands»

Игроки отправляются на поиски Хранилища, попутно знакомясь с местным колоритом, сражаясь с бандитами и помогая окружающим. Главные особенности «Borderlands» — разнообразное оружие и визуальный стиль, созданный с применением технологии cel-shading.

Игра увидела свет в 2009 году и была тепло принята игроками и критиками. В 2012-м вышло продолжение «Borderlands 2», а в 2019 году на прилавках магазинов появилась третья часть. В общей сложности было продано более 57 миллионов копий игровой серии, которая послужила основой для комиксов, фигурок, настольных игры и прочих сопутствующих товаров.

На данный момент неизвестно, когда экранизация «Borderlands» увидит свет.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе

Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе

Вчера47
Netflix работает над продолжением боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Netflix работает над продолжением боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Вчера18
Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

2 мая8
Адам Драйвер сыграет кубинского команданте в фильме Джеффа Николса

Адам Драйвер сыграет кубинского команданте в фильме Джеффа Николса

1 мая11

Главное сегодня

Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Сегодня4
Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?
Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера

Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера

11 минут назад0
Находка дня: Видеотуры по музею студии Ghibli
Бюро находок

Находка дня: Видеотуры по музею студии Ghibli

час назад0
Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино
Сериалы

Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино

Вчера5
Как коронавирус изменит комиксы и кино
Через вселенные

ПодкастКак коронавирус изменит комиксы и кино

Вчера2
Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма

Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма

3 часа назад2
Роман Курцын, Гарик Харламов и другие звезды подрались удаленно в видео Гоши Куценко

Роман Курцын, Гарик Харламов и другие звезды подрались удаленно в видео Гоши Куценко

Сегодня, 10:2211
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт