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Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн и другие прочтут «Гарри Поттера» для людей в изоляции

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Сайт Wizarding World, посвященный вселенной «Гарри Поттера», запустил новый проект для поддержки людей во время изоляции. Начиная с 5 мая актеры и другие знаменитости будут читать главы из книги «Гарри Поттер и философский камень».

В чтении примут участие актеры из фильмов по книгам Дж. К. Роулинг, среди которых Дэниэл Рэдклифф, Клаудия Ким и Эдди Редмэйн. К ним присоединятся Стивен Фрай, Дэвид БекхэмДакота Фаннинг и Нома Думезвени, игравшая Гермиону в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Сейчас на сайте опубликовано видео, на котором Рэдклифф читает первую главу под названием «Мальчик, который выжил» (его можно посмотреть здесь). Ролик содержит иллюстрации, которые дополняют повествование книги. Также чтение актера есть в аудиоформате в сервисе Spotify

В апреле на Wizarding World появился образовательно-развлекательный раздел для юных читателей, пребывающих на карантине. Он включает бесплатный доступ к книгам, обучающие видео, статьи, тесты, пазлы, кроссворды, путеводитель по вселенной, информацию о фильмах и многое другое.

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Источник: Wizarding World

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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