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Вышел тизер «Космических войск», нового сериала от создателей «Офиса»

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Netflix выпустил тизер комедийного сериала «Космические войска» — нового проекта авторов ситкома «Офис». Главную роль в шоу исполнил Стив Карелл, он же выступил исполнительным продюсером. Шоураннер сериала — Грег Дэниелс, создатель «Офиса».

Карелл сыграл американского генерала Марка Нэйрда. По сюжету он получает задание отправить отряд солдат на Луну.

Помимо него в «Космических войсках» появятся Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Тоуни Ньюсом, а также российский актер и музыкант Алексей Воробьев.

Шоу выйдет на Netflix 29 мая.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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