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Игрушки, шутки и анонсы: Как в Голливуде отметили ежегодный день «Звездных войн»

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4 мая фанаты по традиции отмечали Международный день «Звездных войн». Актеры Голливуда, включая звезд франшизы, присоединились к ним в своих соцсетях — делились шутками, вспоминали свой опыт съемок, фотографировались в мерче и показывали тематические игрушки.

Энтони Дэниелс, сыгравший C-3PO, зачитал для подписчиков фрагмент своей книги о работе над «Звездными войнами».

Звезда последней трилогии Джон Бойега показал забавный ролик со съемок девятого эпизода. 

Галь Гадот поделилась трогательным видео своей встречи с Марком Хэмиллом

А Аарон Пол выложил совместное фото с актером.

В Twitter самого Хэмилла можно найти забавный ролик с героями франшизы.

Тем временем Оливия Манн сфотографировалась с магистром Йодой.

Сэмюэл Л. Джексон поздравил подписчиков, сфотографировавшись в футболке с лазерным мечом.

«Когда лучший друг говорит, что ты похожа на AT-AT, и ты понимаешь, что теперь можешь умереть счастливой», — пошутила Шейлин Вудли.

«Недавно обнаружил себя в далекой-далекой галактике», — написал Кайл МакЛоклен под фото со штурмовиком.

Джанкарло Эспозито похвастался фигуркой своего персонажа из «Мандалорца».

Кроме того, Роберт Родригес в своем Twitter подтвердил, что выступил режиссером второго сезона «Мандалорца». Новые серии выйдут осенью.

На свою причастность к сериалу намекнул и Пейтон Рид, режиссер «Человека-муравья». Он выложил фото со съемочной площадки.

4 мая на Disney+ вышла первая часть документального сериала, посвященного созданию первого сезона «Мандалорца». Следующие серии будут выходить каждую пятницу.

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Режиссер:Анна Меликян
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